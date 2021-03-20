我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

編譯郭宣含／綜合19日電
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)法醫辦公室19日公布亞特蘭大按摩店槍擊案另外四名死者的身分，四人均亞裔女性，年齡介於51歲至74歲；其中一名死者的兒子在募款網站GoFundMe徵求捐款，結果在20個小時獲得4萬多人超過160萬元的捐款。

亞特蘭大按摩店三起槍擊案造成八人死亡、一人重傷；警方日前先公布「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)四名死者身分，富爾頓郡法醫辦公室19日再公布另外四名死者身分，包括74歲樸順正(Soon Chung Park，均音譯)、51歲賢靜．格蘭特(Hyun Jung Grant)、69歲金善車(Suncha Kim)和63歲永嶽(Yong Yue)。

法醫17日解剖四名受害者後表示，除了金善車死於胸口槍傷外，其他三人均死於頭部槍傷；三名女性死於「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)，第四名女性則在對街的「芳香療法水療館」(Aromatherapy Spa)斃命；但法醫未說提供進一步資訊。

格蘭特的兒子樸艾瑞克(Eric Park)表示，母親是黃金水療館員工，一生勤奮工作，早出晚歸；他說格蘭特是單親媽媽，不僅擔心兩個兒子大學學費，還要支付租屋租金和帳單。

格蘭特不太談她的工作，比較常說自己在化妝店上班；20歲的艾瑞克表示：「她不想讓我們擔心。」

艾瑞克19日設立募款網頁，敘寫母親文章令人動容；原訂募款目標為兩萬元，結果20個小時就有4萬多人捐款逾160萬元。

「任何人永遠不該遇到這樣的事。」艾瑞克寫道：「她是單親媽媽，一輩子為了我弟和我而努力。」

艾瑞克表示，母親對他影響深遠，「失去她讓我重新審視存在於世上的仇恨。」

不過，艾瑞克說，他沒時間哀傷，必須照顧弟弟和舉辦母親喪禮，目前他還在等當局運回母親遺體。

艾瑞克19日上午更新募款貼文，不敢相信陌生人湧入大量的善意；「我收到大量協助，我不知道我在這邊寫下的文字要如何表達我的感激與幸運。」

艾瑞克表示，只有他們兄弟與母親住在美國，其他家人都在南韓，現無法赴美，但他知道有很多素昧平生的人願意幫助他，「母親在九泉之下知道我得到全世界的幫助也能安息了。」

亞特蘭大 槍擊 美國

上一則

亞裔常遇襲 為什麼卻很難以仇恨罪起訴?

下一則

「百日目標」達陣後 拜登新百日目標：施打2億劑疫苗

延伸閱讀

馬州蒙郡餐館堂食限令 延長2周

馬州蒙郡餐館堂食限令 延長2周
美京華人中心線上迎春 蒙郡長送牛年祝福

美京華人中心線上迎春 蒙郡長送牛年祝福
川普兒媳選參議員？ 川普品牌聲望大考驗

川普兒媳選參議員？ 川普品牌聲望大考驗
川普兒佛州豪宅喊價4900萬 3年前姑媽賣他1800萬

川普兒佛州豪宅喊價4900萬 3年前姑媽賣他1800萬

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11

1張圖看疫情：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

2021-03-19 03:00
切羅基郡警方17日表示，嫌犯為21歲白人男子龍恩，目前被控8項謀殺及殺人罪和1項嚴重襲擊罪。(路透)

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

2021-03-17 21:07
美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

2021-03-18 21:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪