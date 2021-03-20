按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)法醫辦公室19日公布亞特蘭大 按摩店槍擊 案另外四名死者的身分，四人均亞裔女性，年齡介於51歲至74歲；其中一名死者的兒子在募款網站GoFundMe徵求捐款，結果在20個小時獲得4萬多人超過160萬元的捐款。

亞特蘭大按摩店三起槍擊案造成八人死亡、一人重傷；警方日前先公布「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)四名死者身分，富爾頓郡法醫辦公室19日再公布另外四名死者身分，包括74歲樸順正(Soon Chung Park，均音譯)、51歲賢靜．格蘭特(Hyun Jung Grant)、69歲金善車(Suncha Kim)和63歲永嶽(Yong Yue)。

法醫17日解剖四名受害者後表示，除了金善車死於胸口槍傷外，其他三人均死於頭部槍傷；三名女性死於「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)，第四名女性則在對街的「芳香療法水療館」(Aromatherapy Spa)斃命；但法醫未說提供進一步資訊。

格蘭特的兒子樸艾瑞克(Eric Park)表示，母親是黃金水療館員工，一生勤奮工作，早出晚歸；他說格蘭特是單親媽媽，不僅擔心兩個兒子大學學費，還要支付租屋租金和帳單。

格蘭特不太談她的工作，比較常說自己在化妝店上班；20歲的艾瑞克表示：「她不想讓我們擔心。」

艾瑞克19日設立募款網頁，敘寫母親文章令人動容；原訂募款目標為兩萬元，結果20個小時就有4萬多人捐款逾160萬元。

「任何人永遠不該遇到這樣的事。」艾瑞克寫道：「她是單親媽媽，一輩子為了我弟和我而努力。」

艾瑞克表示，母親對他影響深遠，「失去她讓我重新審視存在於世上的仇恨。」

不過，艾瑞克說，他沒時間哀傷，必須照顧弟弟和舉辦母親喪禮，目前他還在等當局運回母親遺體。

艾瑞克19日上午更新募款貼文，不敢相信陌生人湧入大量的善意；「我收到大量協助，我不知道我在這邊寫下的文字要如何表達我的感激與幸運。」

艾瑞克表示，只有他們兄弟與母親住在美國 ，其他家人都在南韓，現無法赴美，但他知道有很多素昧平生的人願意幫助他，「母親在九泉之下知道我得到全世界的幫助也能安息了。」