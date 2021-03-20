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金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

按摩店老闆 來美15年開2家店 50歲生日前遇害

記者胡玉立／綜合報
在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的華裔女子譚小潔。(取自臉書)
在亞特蘭大按摩院槍擊案中喪生的華裔女子譚小潔。(取自臉書)

3月17日是亞特蘭大楊氏亞洲按摩店(Young's Asian Massage)店主譚小潔50歲生日，她本來要和29歲獨生女兒一起吃最愛的草莓奶油生日蛋糕，但生日前一天，槍手闖入她的按摩店，殺了她和店內三人，接著到另兩家水療中心，又殺了四個人。

譚小潔沒能慶祝自己移民美國15年、開了兩家店的奮鬥成果；卻由女兒潔米·韋伯(Jami Webb)與64歲的前夫邁克·韋伯(Michael Webb)悽悽準備在天主教堂為她辦喪禮。

潔米談起母親：「她為我和家人付出一切。她每天工作12小時，讓我和家人過更好的生活。」18日傍晚，潔米和父親及未婚夫在按摩店點上燭火，為死者守夜。

這場槍擊事件有8人死亡，其中6名是亞裔女性。令人更加關注疫情下，全國各地針對亞裔的仇恨犯罪浪潮。

亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami ...
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場致悼。(路透)

前夫憶她：勤奮愛笑 有她在就開心

譚小潔的親友和客人形容她是勤奮有愛的女性；韋伯憶起前妻，說她「很愛笑，有她在就是很開心。」他們在南寧結識，2004年結婚，2006年全家搬到佛羅里達州，韋伯也正式收養了潔米。

2010年全家移居喬治亞州，幾個月後，譚小潔的第一家美甲沙龍就在亞特蘭大市郊開張，實現了當小企業主的夢想；2012年夫妻離異，兩人共同撫養潔米，她2019年自喬治亞大學畢業。

亞特蘭大按摩院槍擊案死者譚小潔的好友Ashley Zhang，19日到案發現場獻...
亞特蘭大按摩院槍擊案死者譚小潔的好友Ashley Zhang，19日到案發現場獻花致祭。(路透)

老友悼念：她急著努力成為美國人

韋伯老友蒂爾·克拉克(Teal Clark)在譚小潔抵美第二天就與她相識；克拉克記得譚小潔努力成為美國人，說她急著想上學、想學貿易，15年內擁有兩家店，再自然也不過。

譚小潔後來成為美國公民，2012年首次登記投票；她還獨力購置兩戶獨棟住宅和一處商業地產。

16日，槍手到店裡結束了譚小潔的一生，槍殺了她和兩名在場的顧客。槍手自稱「性成癮」，讓人懷疑她的按摩店是否帶有色情性質。

老顧客憤怒：她的店沒有提供性服務

譚小潔老友兼顧客、54歲的海森(Greg Hynson)得知槍擊案發生，趕到按摩店來；他向媒體表示，這六年來，他一直讓譚小潔按摩，治療頸部和上背部僵硬酸痛，他憤怒否認譚小潔的店提供性服務。

「來這裡是做按摩的。這些年來為她工作的所有女性都是以自由意志為她工作。」海森說，「她們在這裡尋求更好的生活，勤奮工作，賺的所有錢，都是為了讓家人過更好的生活。」

亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的女兒Jami Webb，19日在未婚夫Kevin ...
亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的女兒Jami Webb，19日在未婚夫Kevin Chen的陪伴下，到案發現場向母親獻花。(路透)

姊姊痛哭：為何會有這麼沒人性的事

與此同時，在中國南寧，原本家人團聚是要慶祝譚小潔50歲生日，獲知妹妹慘死，譚小潔的姐姐譚美(Tan Mei，音譯)19日向「今日美國報」哭著說，譚小潔每天上班都會打電話給中國的家人，她無法理解為何有人對妹妹做這麼沒人性的事。

由於家人不敢告訴譚小潔的母親她遇害的消息，當天還是切下了蛋糕，並找潔米騙外祖母說，「媽媽的手機掉了，暫時沒法回答。」

美國公民 亞裔 亞特蘭大

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