亞裔遭攻擊 拜登：我們不能成為共犯

拜登總統和賀錦麗副總統19日到訪亞特蘭大，就亞裔按摩店槍擊案件與亞裔社區人士會面。(路透)

亞特蘭大亞裔 按摩店發生槍擊 案造成八人死亡後，拜登總統和副總統賀錦麗19日下午在亞特蘭大會晤亞裔社區領袖，隨後並發表演說，譴責反亞裔的暴力行動；拜登也敦促國會迅速通過仇恨犯罪法，因應美國 亞裔居民在疫情期間受到更多歧視與暴力的問題。

亞特蘭大槍擊案的八名死者中有七人是女性、六人為亞裔；此案結合對種族、性別、移民工作和性工作的污名；不過兩名執法人員19日告訴美聯社，聯邦調查人員目前尚未找到足夠證據，證明此案符合聯邦仇恨犯罪的高標準。

身為首位亞非裔副總統的賀錦麗19日在喬州艾莫利大學(Emory University)發表演說，譴責16日槍擊案是「令人髮指的暴力行動」。

「無論兇手動機為何，事實再清楚不過。」賀錦麗說，「16日晚間的八名死者中，有六人為亞裔、七人為女性。這些槍擊案在亞裔美國人經營的店家發生，而且從去年起針對亞裔美國人的暴力仇恨犯罪與歧視開始急遽增加。」

賀錦麗表示，美國一直存在種族主義、仇外和性別歧視。

拜登在賀錦麗之後發言指出，亞特蘭大槍擊案是槍枝暴力「公衛危機」的一環，而且「醜惡的種族主義毒藥長期困擾美國。」

拜登試圖撫慰受到大規模槍擊案攻擊的社會不安，並指疫情期間，針對亞裔美國人的暴力行動「急遽攀升」。

「亞裔遭攻擊、譴責、怪罪和騷擾，他們受到言語和肢體攻擊。」拜登說，過去一年亞裔生活在恐懼中，「沉默是共謀，我們不能成為共犯，我們必須發聲並採取行動。」

眾院司法委員會18日舉行聽證會，亞裔議員警告，美國正面臨「危機時刻」，針對亞裔族群的歧視和暴力攀升；這也是過去34年來國會首次針對此議題舉行聽證會。

拜登19日敦促國會迅速通過仇恨犯罪法，「要以最嚴厲的方式，譴責美國長期存在的性別歧視危機與反亞裔暴力。」

雖然調查人員尚未排除提出仇恨犯罪控罪，但卻也面臨諸多法律限制；聯邦法規定，檢察官必須證明受害人是因為種族、性別認同、宗教、祖籍國或性取向等特定因素而被鎖定，或者是證明嫌犯違反受到聯邦或憲法保護的行動。

若要以仇恨犯罪起訴，檢察官通常必須提出具體證據，例如嫌犯曾有表達出種族主義的訊息、網路貼文等；不過，根據匿名消息人士，目前亞特蘭大槍擊調查中尚未見到這類證據。

維權人士表示，就算嫌犯並未針對特定受害者，但因為多數受害者為亞裔，嫌犯仍可能對亞裔抱持歧視。

喬治亞州官員表示，目前檯面上未排除任何可能性，包括仇恨犯罪指控，他們會繼續調查。