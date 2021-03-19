亞城槍案非意外 華裔議員籲立法解決歧視：我們在呼救

亞城按摩院濫殺案發生兩天後，民眾在街頭示威，呼籲「停止仇恨亞裔」，「我們將自衛」。(路透)

眾院司法委員會18日就「針對亞裔 的歧視與暴力侵害」舉行聽證，華裔國會議員及各行業亞裔作證，探討終結歧視與仇恨的解決方案；同日拜登 總統也下令，所有聯邦機構、軍事基地下半旗5天哀悼逝者，並暫停他與副總統賀錦麗19日在亞特蘭大的政治活動行程，改為會見亞裔社區領袖。

亞特蘭大16日發生連續槍擊案，8名受害者中有6名亞裔，其中2名為華人，警方尚未排除種族偏見的動機；拜登與賀錦麗原定19日赴亞特蘭大宣傳1.9兆元的新冠紓困案，因槍擊案改為會見亞裔社區領袖，探討對亞裔族群的持續攻擊與威脅；拜登當天也拜登下令所有聯邦機構、軍事基地下半旗5天，直到22日日落。

華裔眾議員趙美心(左起)、華裔參議員譚美、華裔眾議員孟昭文。(截圖)

眾院司法委員會下屬的憲法、民權及公民自由委員會(Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties)18日也就反亞裔暴行聽證；國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心作證指出，亞裔社區面臨的危機已到關鍵點，不容再被忽視。

趙美心：亞裔不能是危機時刻的替罪羊

談及亞城槍案，趙美心說兇手的作案目標並非意外，「我們知道這一天會來。」她呼籲全美在3月26日集體發聲反對仇視亞裔，亞裔不能是危機時刻的替罪羊或受虐者，生命已危在旦夕，國會兩院必須採取行動解決這一普遍的歧視與仇恨。

孟昭文：「中國病毒」讓亞裔飽受創傷

華裔眾議員孟昭文亦要求國會領袖透過立法解決問題；她表示，過去一年多以來，亞裔社區都在與仇視與偏執抗爭，「中國病毒」、「功夫病毒」等反亞裔的說詞以及各種虛假信息和種族主義，讓亞裔飽受創傷，為自己的人身安全感到害怕。

「我們的社區在流血，我們很痛，我們在呼喊求救。」孟昭文說，疫情 以來有超過3800起反亞裔仇恨案件，其中近70%的受害人是亞裔女性，而美國歷史課卻排除亞裔，把亞裔視作永遠的外國人；她提及自己早先在眾院提出並通過的「譴責因新冠病毒反亞裔」的決議案，卻有164名共和黨議員反對。

亞城按摩院濫殺案發生兩天後，仍有一些民眾前往按摩院獻花，紀念逝者，並有人在卡片中呼籲停止仇恨亞裔，「我們將自衛」。(路透)

孟昭文也回應該委員會共和黨籍副主席羅伊(Chip Roy)質疑此次聽證會是干預自由社會的言論自由，她聲音哽咽表示，「你們共和黨和你們的總統、同僚可以拿任何國家說事，但不該把攻擊的靶心放到我們的孩子、我們的爺爺奶奶、全美亞裔身上，這次的聽證會是給我們社區遭受的痛苦和傷害找解決方案，我們不會讓你們剝奪我們發聲的權利。」

譚美：把公衛危機歸罪亞太裔是錯的

「我們做任何事都無法給受害人應得的安慰，也無法修補他們支離破碎的生活。」母親是泰國華僑的參議員譚美(Tammy Duckworth)作證說，「我們能做且應該做的，是明確表態，把公共衛生危機歸罪亞太裔社區是種族主義和錯誤的。」

該委員會主席柯恩(Steve Cohen)說，反亞裔仇恨並不是從新冠疫情才開始，也不會隨著疫情而結束，疫情所做的只是加劇了隱藏在明面之下的反亞裔偏見，而這些在美國有著長年累月的醜陋歷史。