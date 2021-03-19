亞城槍案 她偕新婚夫按摩遇死劫 稚女才8個月大

33歲的狄賴娜．艾許利．袁．岡薩雷斯(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(取自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

亞特蘭大 按摩店槍擊 案造成八人死亡、一人重傷，雖然兇嫌針對按摩店的員工，但受害者也包含店內顧客；亞特蘭大警局已公布「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage)的死者身分，警方18日表示會先通知在另外兩間按摩店遭射殺的受害者家屬，之後才會公布其他死者身分。

「楊氏亞洲按摩店」華裔 老闆娘譚曉潔(Xiaojie Tan，姓名皆音譯)在50歲生日兩天前，命喪槍下；她有一名女兒。常客兼老友漢森(Greg Hynson)形容她親切待人、工作認真；他在槍擊案後趕往現場，對譚曉潔喪生震驚不已，「她不在了，這感覺不像真的。」

44歲華裔女性馮島優(Daoyou Feng)也是罹難者之一；漢森表示，馮島優才剛到「楊氏亞洲按摩店」工作幾個月，常客稱她甜美親切而且熱於助人。

33歲西語裔女性狄賴娜．艾許利．袁．岡薩雷斯(Delaina Ashley Yaun Gonzalez)也命喪該按摩店；她在鬆餅店擔任廚師，16日與新婚不到一年的丈夫馬里歐．岡薩雷茲(Mario Gonzalez)一起到按摩店卻遭遇死劫；她逝世後留下一名14歲兒子和八個月大的女兒。

狄賴娜的妹妹丹娜．托利(Dana Toole)告訴「野獸日報」(Daily Beast)，姐姐與姊夫2020年8月結婚，住在阿克渥斯(Acworth)；在楊氏亞洲按摩店對面工作的三姊注意到，狄賴娜的卡車停在按摩店門口許久才查覺狀況不妙。

54歲男性安德烈．米歇爾斯(Paul Andre Michels)是目前已知第四名死者，他先前經商，為美軍退役步兵，他與妻子結婚逾20年，且是強硬保守派；他在底特律長大，大概在25年前搬到喬治亞州塔克(Tucker)。他的兄弟表示：「他是個認真、有愛心的人。」

30歲西語裔男子赫南德斯-歐利茲(Elcias Hernandez-Ortiz)經常經過「楊氏亞洲按摩店」；十年前從瓜地馬拉移民美國的赫南德斯-歐利茲落戶亞特蘭大後，在當地擔任機械工；他固定在該按摩店隔壁商家換錢，16日下午剛好遇上槍擊案，其額頭、喉部、肺部及腹部中彈，當晚緊急開刀，至今仍未脫離險境。