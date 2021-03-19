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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

「他心情不好才犯案」幫槍手開脫？亞城警局發言人惹議

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州切羅基郡警長辦公室發言人貝克(中)17日記者會上的一席發言，引發「種族歧視」及「幫槍手找藉口」爭議。(美聯社)
喬治亞州切羅基郡警長辦公室發言人貝克(中)17日記者會上的一席發言，引發「種族歧視」及「幫槍手找藉口」爭議。(美聯社)

亞特蘭大地區16日連續發生三起按摩店槍擊案，至少八人死亡，其中六人為包括二位華裔在內的亞裔婦女，一人為白人婦女，一人為白人男性；喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室發言人貝克(Jay Baker)17日記者會上一席發言，引發「種族歧視」及「幫槍手找藉口」爭議，在推特等社群網站引發軒然大波。

不僅如此，網友更搜出貝克去年3月30日的臉書發文，分享帶有種族歧視用詞的T恤照片；T恤上印有可樂娜(Corona)啤酒商標，並註明「從中國進口的新冠病毒」。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

臉書被起底 購入「新冠從中國進口」運動衫

貝克分享照片時還發文寫道：「很喜歡我的T恤。趁還有貨的時候，大家趕快去買。」

這則發文現已刪除，臉書帳號也於17日晚間移除。

切羅基郡警長雷諾斯( Frank Reynolds)18日發表聲明替貝克緩頰，稱貝克的發言被外界解讀為「漠不關心」、「不妥」，但實際上貝克絕無對任何受害者或者整起悲劇不尊重的意思，也沒有對嫌犯表達同理心或同情心。

「貝克警官責任艱鉅，這是他警察生涯28年來，遇過最困難的時刻。」雷諾斯說，他不但跟貝克共事，也有私交，貝克與亞裔社區關係密切；但他也說，「對於貝克警官發言可能對別人帶來痛苦，我們深表遺憾。」

貝克在17日記者會上說，21歲嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)被捕後對調查人員供稱，因為「一天下來心情糟糕透頂」、「感到人生已絕望」才會犯案；這些話被外界解讀為替嫌犯開脫。

貝克表示，龍恩聲稱由於自己有性成癮，水療店是個「誘惑」，因此想要「消滅誘惑」；龍恩也對調查人員聲稱，犯案動機並不是基於種族歧視。

脫口秀演員康達波魯(Hari Kondabolu)17日在加註「停止仇視亞裔」(#StopAsianHate)關鍵詞的推特發文中寫道，兇嫌把亞裔婦女視為性成癮的「誘惑」，明顯存有種族犯意，「如果不把這一點看成種族歧視，本身就是種族歧視。」

不過，一名教師威爾卡茲(Tim Willcutts)則推文寫道，貝克並沒有幫兇嫌辯解，只是在說明事發經過。

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亞城按摩院濫殺案發生兩天後，仍有一些民眾前往按摩院獻花，紀念逝者，並有人在卡片中呼籲停止仇恨亞裔。(路透)

種族歧視 亞裔 臉書

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