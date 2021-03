「滾回家」西雅圖教堂今年第4度出現「仇華塗鴉」

位於西雅圖 北部的國際全福音團契教堂(International Full Gospel Fellowship Church),本周稍早遭人以乾草灰塗鴉,在停車場地上寫著髒話及「滾回家」、「中國 要付出代價」等字樣;教堂人員指出,這是今年以來第四起遭塗鴉,已報警處理;教堂人員也說,教堂附屬托兒所部分老師來自中國,塗鴉事件讓整個社區人心惶惶。

國際全福音團契教堂停車場15日遭到乾草灰塗鴉,包括帶有髒話的「X中國」,以及「滾回家」、「中國要付出代價」等字樣。

SPD is investigating this hateful message left in the parking lot of the International Full Gospel Fellowship church in Seattle



It reads “F*** China” and “U will pay”



Tonight on #Q13FOX we hear from members of the AAPI community who are rallying for a third day pic.twitter.com/n6WdCPVC7b