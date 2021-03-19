亞城遭槍擊3家按摩店 在「情色評鑑網」列名登記

「芳香療法水療館」(Aromatherapy Spa)、「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)，在Rubmaps都有大約100個評價，許多評價是近期留言。(路透)

今日美國 報(USA Today)報導，根據初步了解，發生亞特蘭大 連環槍擊 案的三家按摩店可能並非「完全合法」；報導指出，發生槍擊案的三家水療店(spas)都在情色評分網站Rubmaps列名登記，網友可以透過網站搜尋非法按摩店，並且給予評價。

今日美國報指出，根據經營「全國人口販賣檢舉熱線」(National Human Trafficking Hotline)的非營利組織「北極星」(Polaris)調查，在類似功能的情色服務評鑑網站裡，Rubmaps人氣最高，想要買春的消費者自稱「業餘愛好者」(hobbyists)或「商人」(mongers)，透過網站查看其他同好的資訊分享。

報導指出，同樣位於亞特蘭大的「芳香療法水療館」(Aromatherapy Spa)、「黃金按摩水療館」(Gold Massage Spa)，在Rubmaps都有大約100個評價，許多評價是近期留言。

亞城按摩院濫殺案發生兩天後，仍有一些民眾前往按摩院獻花，紀念逝者。 (美聯社)

「黃金按摩水療館」今年3月9日獲得一則評價留言寫道，提供「全套服務」(full service)，五天之前也有類似留言。「芳香療法水療館」在3月2日獲得一則評價，留言暗示店家提供性服務。

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)，在Rubmaps則有39則評價，最後一則留言時間是今年2月。

連環槍擊案的8名死者之一、華裔的譚曉潔(Xiaojie Tan, 譯音)列名一家「楊氏亞洲按摩店」所屬的有限公司老闆，這家公司旗下還有「王氏足體按摩店」，同樣列名在情色評鑑網Rubmaps裡。

亞特蘭大市長凱莎‧藍斯‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)17日在記者會上說，水療店都是合法經營店家，並沒有在市府的監控名單之列。

今日美國報報導，附近商家表示，「黃金按摩水療館」、「芳香療法水療館」深夜時分仍有顧客上門，兩家水療館的顧客群與生意經營都頗為神秘，因為店面都是黑色玻璃，消費者停車位置也都是在店面後方；「黃金按摩水療館」大門是全黑的玻璃門，從店外看不到內部動靜，唯一看得見的是店裡靠近入口處有一部自動提款機(ATM)。

與「芳香療法水療館」相隔兩個店面的美髮沙龍店G Salon負責人巴尼斯(Craig Barnes)說，開店21年來，從未見過水療館發生任何問題。他說：「21年來，我從沒碰過他們任何員工，從沒看過有人上門消費。他們很安靜。我平常做生意的時間，剛好是他們休息的時候。」