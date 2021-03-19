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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

按摩院槍擊案╱影帶曝光顯見預謀 未排除仇恨犯罪

編譯郭宣含／綜合18日電
亞城按摩院槍案嫌犯龍恩。(美聯社)
亞城按摩院槍案嫌犯龍恩。(美聯社)

亞特蘭大市三座按摩院八屍命案發生兩天後，警方18日表示，仍在調查21歲白人男子龍恩(Robert Aaron Long)的作案動機，並未排除此案為仇恨犯罪的任何可能性；而最新曝光的錄影則顯示龍恩應是有預謀地犯案，他先在車上耐心觀察顧客走進店內後，才帶著作案當早才購買的手槍，跟著進入一間店內行凶槍殺四人。

根據錄影機畫面，龍恩射殺四人後奪門而出跳上車，隨後駛往約30哩外的另兩間按摩店繼續殺人；他離開後，倖存者也紛紛離開，幾分鐘後警察與救護人員便抵達現場。

8死者6人是亞裔女性

這幾起攻擊發生地點鄰近胡士托(Woodstock)，八名死者中，有六人為亞裔女性；亞特蘭大副警長漢普頓(Charles Hampton)表示，「我們正朝各種方向調查，未排除任何可能。」

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長辦公室正調查此案是否為仇恨犯罪；若證實為仇恨犯罪，則可加重刑責。

殺人的槍 作案當天買的

警方表示，龍恩16日當天從該郡運動用品店購入一柄9毫米手槍，用這把槍做為凶器；警方掌握有關龍恩的唯一紀錄，是他19歲時與女友分手後，父母在當時報警稱他失蹤。

龍恩的指派律師伯恩斯(Daran Burns)18日發出聲明，表示他被指派擔任龍恩的律師，也慰問受害者家屬，並表示將代表龍恩調查槍擊案的來龍去脈；根據該聲明，龍恩在律師的建議下，放棄18日在切羅基郡治安法庭的過堂權。

切羅基郡法庭隨後證實，原定當天舉行的庭訊已取消；一名法院人員表示，龍恩案件的相關細節已遭密封，「我只能說今天的庭訊取消。」

漢普頓18日在記者會上指出，龍恩曾到過其中兩間遭槍擊的按摩店；龍恩告訴警方，他犯案並非出於種族動機，並自稱有「性成癮」，當局表示，龍恩痛批這些他視為帶來誘惑的地方。

前一天被父母趕出門

據報龍恩因為性成癮，長時間在網路看色情片，所以近日被趕出家門；發生槍擊案後，警方接獲匿名報案稱嫌犯手機內有追蹤器，他「前晚被爸媽趕出家門」且「情緒不穩」。

拜登總統與首位亞非裔副總統賀錦麗臨時改變亞特蘭大行程，並將支持亞裔美國社群領袖的活動延到19日，屆時將討論社群當前威脅，會晤地方領袖以及更新地方防疫情況。

亞裔 亞特蘭大 槍擊

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