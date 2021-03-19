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亞城按摩店槍擊案／「性成癮」神話 把種族、性別、移民都污名化

記者胡玉立／綜合報導

亞特蘭大按摩院槍擊案被殺害的八人中有七名女性，六人為亞裔；儘管21歲嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)自稱「性成癮」，否認攻擊是出於種族動機，但專家學者和倡權人士指出，16日的槍擊案專挑一群邊緣人下手，犯罪行為交織了對種族、性別、移民工作和性工作的污名化。

紐約州立大學及法明岱爾州立大學(Farmingdale State College)社會學副教授安吉拉·瓊斯(Angela Jones)表示，此案是以美國邊緣人群為目標的另一明證。

警方18日在記者會中表示，調查人員相信槍手以前曾去過兩個按摩店，但不清楚是否涉及性服務。亞特蘭大市長則說，這三家按摩院和水療中心以前只曾因輕微盜竊事件才有警方前往。警方卻說，嫌犯將這些按摩院等同於性行為，讓他起了殺機。

支持紐約法拉盛亞裔按摩店的「紅鶯歌」組織(Red Canary Song)艾絲特·高(Esther Kao)對此表示，「有人假設所有在按摩院工作的人都是性工作者，但事實並非如此。大多數按摩店都有執照且提供專業的非性按摩。同時有人假設這類犯罪，是對亞裔女性身體有特別的性慾和迷戀。」

但艾絲特·高說，「性成癮」的說法其實是在卸責，「他完全不承擔任何責任，將所有責任都轉嫁到工作者身上，也分散了人們對種族問題的注意力。」

性工作者權益組織和倡議人士迪亞達莫(Kate D’Adamo)指出，槍手挑按摩院下手，是因為他將按摩行業與商業化性行為連在一起，這對那些遭遇愈來愈多網路騷擾的色情行業工作者來說，是一場噩夢；「這根本是將性工作者定位為墮落女性，並指責她們乃社會弊病。」

迪亞達莫說，賣淫法律讓女性不敢為自己遭性騷擾或暴力向警方報案，怕被捕或被忽視。有色人種女性、尤其是移民或那些缺乏語言技能的人，更可能有這樣的擔憂。研究性行業的拉斯維加斯內華達大學社會學教授布倫茨(Barbara Brents)也說，性工作者認為自己不能向警察舉報犯罪，因為既不會受到重視，還會害自己被捕。

臨床心理學家「性成癮神話」(The Myth of Sex Addiction)作者萊伊(David Ley)則指出，「性成癮」有段時間被名人引用，前好萊塢重量級製片溫斯坦(Harvey Weinstein)案，就是以此來規避性虐待和性侵控罪。但「性成癮」並不是美國精神病學協會(American Psychiatric Association)認定的疾病。

萊伊還說，網路上有些關於性成癮的討論，其中夾帶的種族歧視令人不安，「有些人責怪是色情業、性工作者、甚至一般女性挑起了這些讓她們自己害怕的性慾。」

亞裔 紐約州 美國

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