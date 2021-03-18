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挽救夏季觀光 歐盟要推「綠色數位通行證」

編譯柯立偉／綜合報導

夏季即將到來，是傳統的旅遊旺季，然而受限於新冠疫情影響，多國仍執行嚴格邊境管制，原則上禁止非必要旅行。不過，由於疫苗已開打，疫情終結已在眼前，歐盟最近提出「綠色數位通行證」構想，準備開放讓注射疫苗的人能夠憑證自由在歐盟範圍內移動。

提案仍須經歐洲議會通過方可執行，但即值此之際，由於英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)新冠疫苗可能引起的血栓反應引起多國疑慮，許多國家暫停施打AZ疫苗，目前停打國家包含奧地利、丹麥、挪威等14國。再加上本已落後的疫苗施打進度，目前歐洲的疫苗普及率只有9.8%，遠遠低於英國與美國。

除了普及率不高以外，「接種哪些疫苗」也是綠色數位通行證發行所可能遇到的問題。重度依賴旅遊業的國家如希臘、義大利等環地中海國家，非常希望能盡早重開邊境。因此對於像匈牙利施打中製、俄製等歐盟尚未批准的疫苗，仍傾向開放。

冰島日前也宣布，將會允許已接種疫苗的旅客免除「健康聲明」、強制隔離等防疫措施。目前歐盟執委會傾向個案處理，也就是施打任何歐盟批准的疫苗者，均可獲發綠色數位通行證，但授予個別國家自行決定是否允許施打非歐盟批准疫苗者入境之權。

除了國家層級開始思考邊境開放的可能性以外，各家航空公司也陸續推出新措施。歐洲最大的兩家航空公司包括英國航空與廉航萊恩航空(Ryanair)已經開放讓旅客在訂位時提供新冠肺炎接種證明。

兩家航空公司均指出，這項措施將幫助旅客更順利入境已開放接種疫苗人士入境的國家。而世界其他大型航空公司，包含新加坡航空、阿聯酋航空、卡達航空等也正與國際航空運輸協會(IATA)合作，準備推出數位旅行通行證，預期將包含供旅客通關時出示接種證明、查詢各國防疫入境規定等功能。

疫苗 歐盟 邊境

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