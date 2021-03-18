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川普稱疫苗「偉大」 要川粉快去接種：安全有效

編譯洪毅陳韻涵／綜合17日電

由於不少共和黨支持者不願施打新冠疫苗，前總統川普16日受訪時表態，對此現象「感到不悅」，希望支持者接種在他任內開發的「偉大」疫苗。不過，共和黨多名議員仍質疑新冠疫苗的效能，更加深共和黨基層選民拒絕配合接種的意念。

川普在接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，許多共和黨支持者不願施打疫苗，讓他感到不悅。

「我推薦疫苗，而且推薦給許多不想接種的民眾，坦率講，當中有不少我的支持者。」川普並表示；「我認同大家的自由、及因自由而生，不過這是很偉大的疫苗，也是安全而有效的疫苗。」

最新民調顯示，共和及民主兩黨支持者中，41%及11%不願接種疫苗，還有34%的無黨派人士亦不願接種。

川普也對拜登總統自稱已撥款加速疫苗配送的說法不滿，表示他任內非常努力推動疫苗研發。

然而，部分共和黨人堅持，疫苗讓注射者陷入更大的健康威脅；另有人不希望成為機構內的領頭羊，還有人自認為去年已經確診而具備抗體，足以抵禦未來的病毒入侵。

曾為眼科醫師的聯邦參議員保羅(Rand Paul)去年3月確診，且不願在進入國會大廈時配戴口罩；他說：「我選擇不接種，因為我已經自然獲得抗體，這是3000萬人的科學實驗，有3000萬個有效數據樣本，自然免疫真有其事且有用。」

同樣在去年10月確診的參議員強森(Ron Johnson)，認同保羅的說法。

國會議員可以打疫苗後三個月以來，多名共和黨人事仍表示將諮詢醫師，評估是否接種。

參議員史考特(Rick Scott)說：「我還在考慮 ，並會聽從醫師意見。」史考特也曾確診，且事共和黨參院競選小組的前健康照護主任。

參議員克魯茲(Ted Cruz)稱讚全國推動疫苗接種的努力，並表示他已經接種，但強調不該強制人們打疫苗。

克魯茲說：「我很慶幸美國有疫苗，我鼓勵人們接種，但這是個人的選擇。」

疫苗 共和黨 川普

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