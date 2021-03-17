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拚群體免疫 奧州印第安部落 擴大開放非原民住戶接種

編譯陳韻涵／綜合16日電
拜當地原住民之賜，俄亥俄州州長狄懷恩16日宣布，16歲以上州民月底可全面接種疫苗。(美聯社)
拜當地原住民之賜，俄亥俄州州長狄懷恩16日宣布，16歲以上州民月底可全面接種疫苗。(美聯社)

奧克拉荷馬州的多個印第安部落同意，在部落族人都接種新冠疫苗後，擴大讓社區的非原民住戶施打疫苗，盼盡早達成群體免疫；俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)16日則宣布，16歲以上州民月底可全面接種疫苗。

儘管全美施打新冠疫苗已超過1億1000萬劑，其中3904萬人已完全完成接種，略超過全美總人口一成，7213萬人打完第一針，略超過全美總人口二成；但全美50州接種的步調快慢不一，多數州的民眾仍在為如何能接種新冠疫苗憂心煩惱。

不過，奧州印第安安契卡索部落(Chickasaw Nation)上周同意讓所有部落周遭14個郡的居民接種疫苗，無論對象是否為部落成員。

奧州的其他部落，如奧薩奇(Osage)、喬克托(Choctaw)以及公民波塔瓦托米(Citizen Potawatomi)，也擴大疫苗接種至部落之外的所有人。

奧州目前正值疫苗配送的第三階段，符合接種的對象包括健康照護員工、第一線應變人員、65歲以上長者、有宿疾者、教職員、16歲以上的學生、公衛職員、政府官員、必要工作者，而所有居民要等到第四階段才能接種疫苗。

奧州的原民部落透過「印地安健康服務署」(Indian Health Service)獲取疫苗，各部落展現人們接種疫苗的高效率，繼而獲得更多疫苗，足以惠及部落外的居民。

安契卡索部落首席醫療官柯魯格(John Krueger)讚賞部落健全的基礎建設是能讓疫苗惠及所有人的關鍵，該部落最近在艾達市(Ada)啟用了一條16個車道的疫苗得來速，大幅提升接種效能。他說，部落還有另外三個疫苗接種站，以及一支到府服務的團隊。

柯魯格表示，安契卡索部落的優先群體已經打過疫苗，希望周遭居民也獲得免疫力。他說：「愈快讓所有人獲得必要保障，對我們，乃至所有人都更好。」約3萬5000名契卡索居民住在奧州中南部的部落中，該部落已執行3萬多劑疫苗接種。

另在俄州，州長狄懷恩宣布，19日開放40歲以上，以及40歲以下但有癌症、慢性腎病、慢性阻塞性肺疾、心臟病或肥胖者接種疫苗；29日起，則會開放16歲以上的俄州居民接種疫苗。

狄懷恩表示，輝瑞(Pfizer)的兩劑式疫苗是唯一能夠給16、17歲青少年接種的授權疫苗，而莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗和嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗，都只能供18歲以上的人使用。

俄州居民本月初接種嬌生疫苗。(美聯社)
俄州居民本月初接種嬌生疫苗。(美聯社)

疫苗 俄亥俄州 奧克拉荷馬州

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