變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點

乘客在西雅圖機場乘坐機場快軌。(新華社)

美國新冠肺炎住院和病歿人數穩定下降數周後，又出現感染熱點區；防疫 專家警告，新冠變種病毒 肆虐，又太快回復正常生活的話，恐延後健康緊急狀態的時間；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)預測，英國變種病毒可能在3月底或4月初，成為美國主要確診感染案例。

華盛頓郵報報導，東北部、中大西洋和部分中西部以北地區近期疫情 不減或升溫，傳染力更強的英國變種病毒B.1.1.7正在迅速流竄，但某些地方政府卻宣布全面解除防疫措施。

根據約翰霍普金斯大學16日統計數據，全球新冠肺炎確診1億2064萬4288例，死亡266萬9710人；美國確診2954萬6639例，死亡53萬6871人。

密西根、明尼蘇達、馬里蘭和新澤西州的新冠確診與住院案例均逐漸攀升，儘管全國擴大疫苗接種計畫，但包括紐約市與鄰近郡等多地的疫情卻不再穩定減緩；目前全美單日新增確診約5萬5000例。

費城兒童醫院政策實驗室主任魯賓(David Rubin)表示，現在還稱不上是新一波疫情，他預估也不會重返冬季疫情那般嚴重；不過，東北部、中大西洋和部分中西部以北多地的疫情不減或緩緩攀升。

傳染病專家呼籲民眾保持警戒，新冠疫情的終結可能不遠，此時是防疫期間最艱難的時刻之一，對防疫或心理方面皆然。

瓦倫斯基15日呼籲民眾防疫勿鬆懈；她提到歐洲一放鬆，就出現新一波疫情：「我拜託大家為美國健康努力，這些案例該成為警惕。」

瓦倫斯基接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，根據估計，英國變種病毒可能在3月底或4月初，成為美國主要確診感染案例；根據CDC統計，目前英國變種變毒已在全美48州及華盛頓特區、波多黎各出現感染案例。

CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)15日受訪時表示，變種病毒得以擴散，原因就是民眾鬆懈防疫戒備，「如果我們能再堅持幾個月，就有足夠疫苗能讓全美成年人施打，到時候才能解除某些防疫措施。」

上周公布的最新研究報告顯示，感染變種病毒之後的死亡率比新冠病毒高出大約64%。

另一項15日發表於科學期刊「自然」(Nature)也指出，如果排除年齡、性別等其他因素，患者感染英國變種病毒的死亡率，比其他變種病毒死亡率高出55%。

隨著學校放春假，佛羅里達州以及氣候暖和的地區，近來已出現第一批春假遊客，但同一時間英國變種病毒感染案例卻持續增加。

瓦倫斯基說，從媒體報導看到有民眾開始享受春假，沒戴口罩盡情玩樂，「但這樣的事情所出現的時空環境，卻是每天仍有大約5萬個確診案例之際。」