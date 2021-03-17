我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

亞城按摩店槍手是書呆子？ 同學：他愛打獵 不說髒話

變種病毒月底發威…疫情趨緩數周 又現新熱點

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
乘客在西雅圖機場乘坐機場快軌。(新華社)
乘客在西雅圖機場乘坐機場快軌。(新華社)

美國新冠肺炎住院和病歿人數穩定下降數周後，又出現感染熱點區；防疫專家警告，新冠變種病毒肆虐，又太快回復正常生活的話，恐延後健康緊急狀態的時間；聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)預測，英國變種病毒可能在3月底或4月初，成為美國主要確診感染案例。

華盛頓郵報報導，東北部、中大西洋和部分中西部以北地區近期疫情不減或升溫，傳染力更強的英國變種病毒B.1.1.7正在迅速流竄，但某些地方政府卻宣布全面解除防疫措施。

根據約翰霍普金斯大學16日統計數據，全球新冠肺炎確診1億2064萬4288例，死亡266萬9710人；美國確診2954萬6639例，死亡53萬6871人。

密西根、明尼蘇達、馬里蘭和新澤西州的新冠確診與住院案例均逐漸攀升，儘管全國擴大疫苗接種計畫，但包括紐約市與鄰近郡等多地的疫情卻不再穩定減緩；目前全美單日新增確診約5萬5000例。

費城兒童醫院政策實驗室主任魯賓(David Rubin)表示，現在還稱不上是新一波疫情，他預估也不會重返冬季疫情那般嚴重；不過，東北部、中大西洋和部分中西部以北多地的疫情不減或緩緩攀升。

傳染病專家呼籲民眾保持警戒，新冠疫情的終結可能不遠，此時是防疫期間最艱難的時刻之一，對防疫或心理方面皆然。

瓦倫斯基15日呼籲民眾防疫勿鬆懈；她提到歐洲一放鬆，就出現新一波疫情：「我拜託大家為美國健康努力，這些案例該成為警惕。」

瓦倫斯基接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，根據估計，英國變種病毒可能在3月底或4月初，成為美國主要確診感染案例；根據CDC統計，目前英國變種變毒已在全美48州及華盛頓特區、波多黎各出現感染案例。

CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)15日受訪時表示，變種病毒得以擴散，原因就是民眾鬆懈防疫戒備，「如果我們能再堅持幾個月，就有足夠疫苗能讓全美成年人施打，到時候才能解除某些防疫措施。」

上周公布的最新研究報告顯示，感染變種病毒之後的死亡率比新冠病毒高出大約64%。

另一項15日發表於科學期刊「自然」(Nature)也指出，如果排除年齡、性別等其他因素，患者感染英國變種病毒的死亡率，比其他變種病毒死亡率高出55%。

隨著學校放春假，佛羅里達州以及氣候暖和的地區，近來已出現第一批春假遊客，但同一時間英國變種病毒感染案例卻持續增加。

瓦倫斯基說，從媒體報導看到有民眾開始享受春假，沒戴口罩盡情玩樂，「但這樣的事情所出現的時空環境，卻是每天仍有大約5萬個確診案例之際。」

變種病毒 疫情 防疫

上一則

國土安全部：美墨邊境偷渡激增 恐創20年新高

下一則

亞城3按摩院爆槍擊已8死 4亞裔女被殺

延伸閱讀

南加又有兩縣進入防疫較寬鬆的紅色級 多個行業可重啟

南加又有兩縣進入防疫較寬鬆的紅色級 多個行業可重啟
英國不顧新疆香港對中輕輕放下 鷹派恐失望

英國不顧新疆香港對中輕輕放下 鷹派恐失望
英國脫歐後想繼續當大國 核彈將增4成 外交轉向印太

英國脫歐後想繼續當大國 核彈將增4成 外交轉向印太
CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例

CDC主任：英國變種病毒恐成美國主要感染案例

熱門新聞

眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18
位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

2021-03-16 22:08
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01

1張圖看疫情：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

2021-03-16 03:00
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％