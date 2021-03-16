AZ傳血栓 德法義西宣布停打 專家：魯莽

阿斯捷利康疫苗品質出問題，歐陸多國紛紛暫停注射。(路透)

德國、法國、義大利和西班牙15日宣布暫停使用英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)新冠疫苗 ，但稱此舉只是預防措施，將靜待歐洲監管機構的調查；世界衛生組織(WHO)則呼籲「無須暫停使用該疫苗」。

阿斯特捷利康疫苗頻傳成人接種後出現血栓案例，歐洲多國已宣布暫停使用；歐盟 藥品管理局(EMA)在接獲30起相關通報後已展開調查。

不過，專家指出，這30起通報的案例在500萬已接種疫苗的人中，占比僅16萬7000分之一；據該藥廠公佈的數據，該疫苗接種次數已達到1700萬，而目前英國和歐盟地區的血栓案例僅37件，事發機率僅50萬分之一，因此專家們形容暫停接種該疫苗是很「魯莽」的決定。

WHO也表示，其顧問團隊已開始重新審閱試驗的數據，將會盡快公布結果；但該組織強調，這次恐怕不會修改太多的建議；WHO發言人林德梅爾(Christian Lindmeier)說：「至今沒有任何證據顯示這些血栓事件是由疫苗所導致，我們應持續接種疫苗。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示該疫苗僅暫停使用一天，待16日稍晚EMA公布更新的指示：「這項決定僅是預防措施，我們期盼EMA調查結果無虞並盡快恢復疫苗接種。」

義大利北部的皮埃蒙特行政區日前曾傳出一名男子接種該疫苗後感到不適，並在短短幾天後死亡，當地便隨即暫停使用；西班牙衛生部部長也表示，將暫停使用該疫苗兩周。

不過已通過該疫苗緊急使用授權的加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)仍稱該疫苗「安全且有效」；泰國也即將成為歐洲以外第一個開放接種該疫苗的國家。

該疫苗最初先在歐盟地區與其他國家獲得緊急使用授權，目前也準備在本月底或4月初向美國 政府提出申請，該藥廠發言人表示：「我們期望幾周內能獲得美國第三階段試驗數據的結果，盡快向美方提出申請。」

該藥廠曾在2月透露希望在4月初通過美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急使用授權，並且能立即釋出3000萬劑疫苗。

知情人士指出，今年1月已有3萬2000名志願者加入疫苗試驗；若第三階段試驗結果公布，也能有助於減緩血栓事件的疑慮，建立安全信心。