鬆綁 數千名賭客湧賭城、邁阿密海灘爆人潮

內華達州拉斯維加斯賭場15日鬆綁50%的容客率，但民眾早已按捺不住，在州長周末宣布後便湧進賭城大道，賭客摩肩擦踵；邁阿密海灘市市長則表示，數千名春假遊客湧入佛羅里達州南部度假勝度，藐視防疫 安全規章，數百人被捕、至少兩名員警受傷。

內州的「復甦地圖」仍按表操課，但州長西索拉克(Steve Sisolak)12日簽署緊急行政命令，放寬防疫禁令。他在行政命令中寫道：「14天滾動平均檢測確診率穩定下降，但仍高於世界衛生組織(WHO)建議重啟的5%門檻」。

內州賭場重新開放，容客率15日起從35%提升至50%；內州健康廳表示，內州14日只有222新增確診和一宗死亡病例。

西索拉克12日的宣布宛如開啟「被壓抑的洪閘」，在鬱悶一年後，變相鼓勵民眾進賭場享樂，但行政命令實際上15日才正式生效。

聯邦疾病防治中心 (CDC)表示，內州目前累計確診29萬9287例，死亡5118人，疫苗接種劑量為98萬9342劑。

旅行與休閒(Travel + Leisure)雜誌報導，拉斯維加斯賭場自去年11月起僅開放25%容客率，2月15日增至35%。

15日增加客容率的其他場館包括體育場、運動中心、長廊商場、賽馬場、保齡球館、迷你高爾夫球場、桌球房和主題樂園 等娛樂中心。

另據拉斯維加斯媒體表示，數千人擠在賭場和商店內，大多數人遵守「請戴口罩」的標示，但也有不少人違規，如一名女子將口罩掛在脖子上，經店員勸告才戴好。

另在邁阿密海灘，警方推文表示，數千人12日齊聚海灘，員警出動胡椒球彈驅逐大批違反防疫和秩序的群眾，連日來累計數百人被捕；兩名員警在行動中受傷，所幸傷勢不重，13日已出院。

市長蓋爾伯(Dan Gelber)說：「有太多人來，太多人表演，加上新冠病毒疫情，根本是三重威脅；如果你要來這邊干擾秩序，我們不屑賺妳的錢，也不划算，不能讓居民承受旅客不檢行徑的代價。」

邁阿密海灘市10日延長緊急宣告和緊急措施至17日，除了戴口罩外還有宵禁；佛州並無全州強制口罩令，且州長日前已解除餐廳等企業的防疫限制。