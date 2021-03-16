救援到了 拜登、賀錦麗旋風掃全美宣導紓困法

拜登總統15日在白宮展開宣導「拯救美國法」紓困措施，保證人人「口袋有支票，手臂有疫苗」。(美聯社)

拜登 總統伉儷、副總統賀錦麗及夫婿任德龍(Doug Emhoff)15日展開旋風式全國行程，宣導1.9兆元疫情紓困 法的施政亮點，向民眾說明對抗疫情、振興經濟的決心。拜登15日在白宮 表示，政府將在未來十天達成兩項重要指標：發出共計1億元紓困支票，疫苗施打累計達1億劑，履行讓人人「口袋有支票，手臂有疫苗」的承諾。

另一方面，拜登15日在白宮記者會上宣布，任命前總統歐巴馬任內的白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席斯珀林(Gene Sperling)掌理紓困法落實工作。

拜登總統15日任命前柯林頓政府與歐巴馬政府的財金官員斯珀林(Gene Sperling)監督1.9兆元紓困金的核發運用。(美聯社)

拜登15日在白宮表示，斯珀林將負責打電話與州長、市長聯絡，不分紅州或藍州，經常保持溝通，提供指導與支持，並監督預困計畫項目徹底落實。他說，斯珀林將確保紓困法盡快落實，讓援助項目直接提供給全美民眾。

由白宮安排，名稱為「救援到了」(Help is here)的正副總統全美關鍵州走訪行程，賀錦麗15日參訪首站為拉斯維加斯的疫苗接種站及烹調學校。拜登的行程將於16日展開。

副總統賀錦麗與先生(右)15日飛抵拉斯維加斯市，宣導紓困內容與措施。(美聯社)

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)15日則在新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)陪同下，抵達新澤西州柏靈頓(Burlington)山繆史密斯小學(Samuel Smith Elementary School)，實地了解重啟校園的各項準備計畫。

賀錦麗參訪拉斯維加斯烹飪學校時說，這趟行程並不是推銷紓困法，而是讓民眾了解自身權益。她說：「走訪行程的性質比較接近公共教育宣導。」

白宮為每一天的行程都訂定不同主題，關切重點包括小型企業、學校、住屋驅逐令、紓困現金支票等。

拜登15日在白宮表示，聯邦政府最新一波紓困計畫包括的項目，將讓美國從疫情帶來的健康、經濟雙重危機底下，重新振作。他說：「希望出現了，是真實的，也有具體辦法。」

他表示，政府將在未來十天達成重要指標：發出共計1億元的紓困支票，疫苗施打累計達到1億劑，讓大家口袋有支票，手臂有疫苗」。