與柯林頓分道揚鑣 拜登攻貧大作戰 重塑民主黨調性

拜登政府路線徹底轉變，將重新界定民主黨調性。(路透)

拜登 政府主持下的「美國 拯救法」(American Rescue Plan)斥資1兆9000億元，惠及中產、底層階級，預估更能造福兒童，掙脫活在貧窮的處境，代表目前的民主黨與25年前高喊「福利 結束」的柯林頓分道揚鑣，路線徹底轉變；專家期許自立法之後，分裂極化的國家能開始團結。

紐約時報報導，很多紓困法的臨時條例極受跨黨派民眾歡迎，共和黨難攖其鋒，目前把重心轉向移民，反赤字開支鷹派也虎視眈眈，準備找荏，但不管「美國拯救法」僅只一次，抑或只是起頭，民主黨還有更多動作，致力於解決全國貧窮等挑戰，都將界定拜登治下的民主黨調性。

「美國拯救法」援助到幾乎每個有小孩的家庭，另專注於把款項撥給付非裔農民；提供琳瑯滿目的福利給中產階級之外，堪稱抗貧大作戰，把更多現金濟助直接給底層收入家戶，規模之大極具歷史意義。

民主黨的轉向，是數十年來經濟、政治及社會力量重新調整的結果，新冠疫情也推波助瀾，讓進步派的施政理想得以前進。

過去20年間，貧富差距擴大，收入停滯不增，叫愈來愈多人民，不分族裔、地區、意識形態，生計都捉襟見肘；新研究更紀錄到長期下來，兒童受貧窮荼毒甚深。

學者們認為，拜登的抗貧大作戰可望扶助近600萬兒童掙脫貧窮；愈來愈多學術研究指出，大部分美國兒童孩提時代，有段光陰都活在貧窮線之下，即便貧窮期很短，都讓孩子們長大成人時較不易成功；美國科學工程及醫學院(NASEM)2019年更發布劃時代研究，指出福利施政讓孩子們日子過得較好。

柏克萊加大學者喜萊莉‧霍恩斯(Hilary Hoynes)表示，這些研究成果讓全國爭辯能夠轉移方向，不膠著於人民依賴政府，而注意到福利施政的好處。

共和黨全國委員會本周發布新聞稿，譴責拜登的拯救法致使國家赤字擴大，款項挹注給自由派各州及舊金山之類的城市，給美國鐵路(Amtrak)17億元，但隻字不提拜登擴大育兒減稅，提供大多數家庭每個孩子達每月300元的協助。

有些保守派領袖已表示贊同這些抗貧條款，稱頌為支持家庭，無視於它們與共和黨奉行幾十年的信念，即政府福利會叫人民沒工作意願有所牴觸。