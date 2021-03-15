沒領紓困失業補助金卻收到稅表？小心詐騙找上門

新冠紓困法已經拜登總統簽署生效，新一輪的紓困金已在發放中，也引起不法之徒利用網路等方式展開許騙，有關當局提醒民眾小心，不要上當。(本報檔案照／記者嚴嘉瑩攝)

受新冠肺炎疫情影響，去年有許多人申請失業補助，但也有未申請者在今年報稅季，竟收到失業保險請領單和申報稅表 ；當局提醒，收到這類通知先停用信用卡，並透過各州當局檢舉或報案；商業信譽局(Better Business Bureau)則提醒民眾在第三輪紓困 發放之際，提防身分竊盜詐欺。

商業信譽局去年接獲許多民眾報案，稱歹徒透過簡訊、電話和電郵通知紓困支票事宜，類似情況可能隨著新一波紓困支票發放在即，於幾天或幾周後重演，當局提醒民眾別亂點來路不明的誘人連結。

33歲的芝加哥行銷經理拜爾德(Michael Baird)多年來未居德州，但他坐落休士頓的雙親老家卻收到要給他1014元失業津貼的稅表。

拜爾德正式失業津貼詐欺的受害者之一，這些人陸續收到可請領失業補助的1099-G稅表，即便他們從未申請或領取這份津貼。

由州政府機關印製的這些表格也送往國稅局(IRS )，失業津貼會被列入計稅所得，IRS則用以確認通報所得的正確性。

拜爾德說：「我擔心我會就此報稅，IRS會知道我拿到這份失業補助，卻覺得我沒繳稅。」

收到假1099-G稅表的受害者往往會感到困惑，多州政府建議受害者先凍結信用卡並透過各州的失業機關網站或詐騙熱線，通報犯罪情事。

IRS呼籲納稅人不要將這份假稅表列入所得和退稅計算，並尋求各州當局協助，但尚不清楚IRS如何處理誤寄給政府及個人的錯誤稅表。

聯邦調查局(FBI)通報指出，除了稅表受害者之外，當局還接獲民眾真要申請失業補助時，或雇主收到溝官員通知，才發現他們淪為失業補助詐欺的受害者。

各州至少收到數百萬份失業保險申請，但官員稱這些都是詐騙，損失可能高達數十億元。

俄亥俄州勞工廳網站截至本月2日，已接獲6萬5800宗假的1099-G個人稅表通報，科羅拉多州則在4日之前收到1萬1700宗。