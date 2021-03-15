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紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

記者顏伶如╱綜合報導
新冠紓困法已經拜登總統簽署生效，多數符合資格的全美居民自13日起都在自己銀行帳戶可看到紓困金進款，但也有人會拖延數日。(美聯社)
新冠紓困法已經拜登總統簽署生效，多數符合資格的全美居民自13日起都在自己銀行帳戶可看到紓困金進款，但也有人會拖延數日。(美聯社)

聯邦政府最新回合發放的紓困現金支票，13日凌晨已直接匯入某些民眾的戶頭。某些網友13日早晨紛紛在社群網站秀出銀行戶頭已進帳的查詢截圖。

就讀休士頓社區學院(Houston Community College)二年級的21歲學生蘇瓦瑞茲(Johanna Suarez)對紐約時報說，13日凌晨就發現1400元紓困支票已存入銀行戶頭。

第一次符合紓困支票領取資格的蘇瓦瑞茲說，應該拔智齒但因保險不給付只好拖著，這筆錢正好派上用場，另外也將用來購買上課需要的書籍。

她表示：「紓困支票有點像救命錢。」

然而，並不是所有民眾都能在第一時間便拿到紓困支票。某些民眾已經看到戶頭出現「待處理」(pending)的紓困支票存戶，但銀行作業卻需要兩、三天才能完成。

有線電視新聞網(CNN)報導，一名財政部官員12日在電話會議中對媒體表示，某些民眾周末期間便會看到紓困支票存入戶頭，但處理情形為「待處理」，等候銀行作業完成。

富國銀行(Wells Fargo)已在推特發表聲明表示，符合紓困支票領取資格的民眾，最快可以在3月17日動用直接存入戶頭的這筆紓困金。不少網友紛紛回應，作業時間過於冗長，讓人望眼欲穿。

大通銀行稱紓困支票最快在3月17日可以動用。(美聯社)
大通銀行稱紓困支票最快在3月17日可以動用。(美聯社)

富國銀行13日回應網友留言指出，對於紓困支票存入後何時可以動用，將遵守財政部提供的時程規定。

大通銀行(Chase Bank)也在推特發文表示：「一旦收到紓困支票，我們將讓紓困金可以馬上使用。絕大多數符合領取資格的客戶，最快在3月17日可以動用款項。」

另外，據今日美國報(USA Today)報導，少數民眾前往國稅局(IRS)「領取我的款項」(Get My Payment)網站詢問，發現屬於自己的支票被存入別人的戶頭，必須等上一段時間，才能領到支票。

南卡羅來納州坎姆登(Camden)52歲已退休護士楊格(Lori Young)說，1400元紓困支票被存到錯誤的銀行戶頭，但手邊有著許多醫藥費帳單待繳，「我快氣死了，有很多帳單等著繳」。

紓困金 支票 帳單

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