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拜登、賀錦麗分工 奔赴戰鬥州宣導紓困政績

編譯潘勛╱綜合14日電
拜登總統與賀錦麗副總統本周將展開全美行程，到戰鬥州宣導紓困法，推銷政績。(路透)
拜登總統與賀錦麗副總統本周將展開全美行程，到戰鬥州宣導紓困法，推銷政績。(路透)

為宣導總金額1兆9000億元的「美國救援法案」，以利未來施政，總統拜登、副總統賀錦麗及高階謀士群15日起將兵分多路，到各戰鬥州說明法案內容。據了解，拜登會現身賓州及喬治亞州，而賀錦麗的責任範圍則是內華達及科羅拉多。

華爾街日報(WSJ)14日報導，拜登打算15日在白宮為法案的立法成功辦活動，然後16日前往賓州、19日到喬州；2020年選舉，拜登在兩州都只險勝。

副總統賀錦麗則奉派前往內華達，當地2022年期中選是戰鬥州，民主黨聯邦參議員凱撒琳‧馬斯多(Catherine Cortez Masto)面臨連任選戰；科羅拉多州狀況也一樣，班奈特(Michael F. Bennet)必須角逐連任成功。

白宮的策略是由拜登政府要員走訪全國，向民眾推銷新冠疫情紓困法，解釋內容龐大的配套法案內容，助理們認為，走訪各地可以讓全國民眾相信總統真的賣力，想幫忙受苦於新冠疫情的人。

美國救援法案含括直接撥款、延長已加給的失業救濟、擴大兒童抵稅。

眾院議長波洛西呼應白宮的觀點，14日在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)表示，美國救援法在全國獲跨黨派大力支持；波洛西強調，各州、各社區的共和黨國會議員，都會因救援法案而受惠，返回選區也不會嘟嚷。

可共和黨已出聲譴責，說民主黨動用本紓困法案，居心不光在緊急救援，還想注資給自由派的施政理想，與新冠疫情無關，比方替各州及地方早在疫情之前的預算窟窿補破洞，擴大家庭福利，還注資到「可負擔健保」(Affordable Care Act)。

共和黨阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目上說，美國救援法案裡「好些部分很不錯」，但規模「就是太大了」，他另批評法案有個條款限制各州得到幫忙則不得減稅，各州應該「自有彈性」才對。

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