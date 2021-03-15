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「U簽證」成效不彰 移民維權團體籲修法放寬

記者胡玉立／綜合報導
國會眾院民主黨領袖本周可望提出多項移民法案，移民權益維護團體呼籲拜登總統支持放寬U簽證。圖為大批來自中美洲的攜帶孩童的移民家庭自2月來，進入美墨邊界的關卡後，即尋求政治庇護。(Getty Images)
國會眾院民主黨領袖本周可望提出多項移民法案，移民權益維護團體呼籲拜登總統支持放寬U簽證。圖為大批來自中美洲的攜帶孩童的移民家庭自2月來，進入美墨邊界的關卡後，即尋求政治庇護。(Getty Images)

國會眾院民主黨領袖本周可望提出多項移民法案，移民權益維護團體呼籲拜登總統支持放寬U簽證。根據民主黨議員擬議中的移民法案，U簽證年度核發上限將從目前的一年1萬件增加到3萬件，申請人還可獲得工作許可。

美國2000年創建的U簽證，旨在協助檢警方將沒有合法居留身分的犯罪被害人或證人留美；立法設計原意是鼓勵境內非法移民舉報犯罪行為，不必擔心被驅逐出境，讓起訴更加容易。U簽證雖已廣泛納入打擊人口販運和婦女受虐法案，但移民權益維護團體指出，U簽證計畫實施多年成效不彰，申請者須等待多年才有結果，川普政府還在2019年修法讓驅逐U簽證申請者變得更容易。

費城地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)辦公室表示，U簽證是檢察官和受害者的「重要工具」，但真正獲准機會太少，是否提供服務往往視地方政治而定。克拉斯納聲明指出，「我們需要大刀闊斧改革移民制度，以確保每個家暴受害者都能向警方求助，每位槍擊案證人都能在審判中作證」。

聯邦法律規定每年U簽證限額1萬件。但聯邦數據顯示，逾16萬件U簽證申請積壓在案。處理時間從2016年的不到兩年，增加到2020年的四年。移民倡議人士指出，案件大量積壓且申請過程長達數年卻缺乏不被驅逐出境的保護機制，削弱了U簽證的有效性。

賓州律師弗里德曼(David Freedman)表示，這是「必須糾正的錯誤。我們要求政府兌現對這些受害者的承諾。」移民倡導組織Asista資深顧問張愛美(Amy Cheung，音譯)表示，「拜登移民法案推出是希望的開端，但鑑於U簽證申請積壓案件龐大，還有很多工作要做」。

政府數據指出，在針對申請做出決定時，約有85％U簽證申請者獲准。由於U簽證每年核發數量很少，獲准者會被列入候補名單；至少提供免受驅逐出境和工作許可保護。

簽證 非法移民 拜登

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