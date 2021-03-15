拜登遲未視察美墨邊界 德州民主黨國會議員開罵

德州民主黨國會議員14日痛批拜登總統在移民危機延燒之際，至今未至美墨邊界視察。圖為滯留墨西哥北部的難民舉行示威活動，要求拜登總統允許他們進入美國。(歐新社)

最近在美墨邊境 一帶湧現人數空前的非法移民 ，試圖入境美國 ，邊境當局幾乎招架不住，請求聯邦緊急管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)支援；德州民主黨籍眾議員庫拉爾(Henry Cuellar)痛批拜登總統，在移民危機延燒之際卻未親自前往邊境視察。

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)指出，根據政府統計，近日無家長陪伴入境美國的無證兒童人數不斷攀升，未來三個月FEMA將協助聯邦政府安置這些兒童。

庫拉爾批評拜登政府面對移民問題根本誠意不足，至今僅派遣白宮代表到邊境視察，他向福斯新聞(Fox News)透露：「任何當總統的人都應該下來邊境視察、了解邊境居民的苦處，但總統只派了代表和一群白宮的人員來，他們沒有和任何人溝通過，就連當地的國會議員也沒有。」

拜登就任總統，讓許多在中南美洲生活貧困的人民燃起一線進入美國尋求庇護的希望，當局統計僅上個月跨越美墨邊境的非法移民人數就超過10萬人，其中還包括數以萬計的未成年是沒有家長陪同的，只能暫時先拘留在衛生部(HHS)的收容所。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)僅表示美墨邊境目前正面臨大量移民湧入的問題，但拒絕以「危機」稱呼。

依照慣例國土安全部應負責在三天內協助沒有家長陪伴的無證兒童轉移至衛生部設施，讓他們至少可先和其中一方已在美國的父母、或其他親友團聚，直到他們的移民申請被受理。

不過最近非法移民人數劇增，衛生部的收容所已經額滿，而當局每日逮捕的未成年非法移民更遠超過釋出的名額；梅奧卡斯僅稱FEMA「正和衛生部密切合作，積極拓展收容所的容量」。