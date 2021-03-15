「拜登接手殘破制度」 波洛西怪川普造成邊界人道危機

國會眾院議長波洛西14日針對美墨邊界人道危機表示，這都是前總統川普造成，拜登總統接手後不得不修補殘破的制度。(Getty Images)

眾院議長波洛西14日受訪表示，目前南方美、墨邊界出現移民 危機，人滿為患，全因川普時代邊境 制度殘破所致，拜登 總統繼承那種制度，一直努力想矯正，為移民兒童利益著想。

波洛西接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目專訪說，目前美、墨邊界的人道挑戰，全國都該承擔，拜登政府繼承的邊界體制十分殘破；目前孤身抵達美墨邊界的兒童，比起川普時代最高峰的2019年，要多出600到700名。

「每日郵報」14日報導，移民、關稅、邊界執法等機構，目前以超負荷量七倍在運作。移民取道墨西哥流入美國，數量太多，移民和海關執法局(Immigration And Customs Enforcement, ICE)、海關及邊境保護局(Customs and Border Protection, CBP)疲於應付，只好求救志工協助，拜登終於在13日加派聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency, FEMA)來幫忙。

拜登就任之後，採取各項步驟，解除川普的強硬反移民政策，包括停建美墨邊界圍牆；競選總統時，拜登便明確表示，美國打算接納尋求庇護的人，導致移民潮由中美洲移動，壓垮移民系統，但拜登政府拒絕把目前狀況稱為「危機。」

波洛西向媒體保證，拜登政府將設立一套系統，立足於了解當前狀況為人道危機，而做最好處置。

德州民主黨籍聯邦眾議員維若妮卡‧艾斯科巴(Veronica Escobar)形容當前各機構遭移民潮衝垮，狀況「無法接受」。

ICE官員本周末逼不得已，只好在德州設立戶外處理中心，肆應跨越邊境、數目高漲的移民。

福斯新聞網(Fox News)13日取得照片，內容為設在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)中心的露天難民收容機構，官員們在天橋下用圍牆隔出一塊空地，叫數百由墨西哥抵美的移民坐在那裡；據說移民被分類為「攜家帶眷組」、「孤身未成年人」及「單身成人」，再搭巴士前往其他早已人滿為患的機構。