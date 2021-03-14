偷渡直擊！橡皮艇穿梭…運婦女、運兒童、也運襁褓中的嬰兒

德州與墨西哥邊界的偷渡情況，自拜登政府上任後日漸猖獗，尤其是攜帶年幼孩童的家庭，更是偷渡主力，已形成拜登政府移民政策的一大難題。圖為德州州警9日在邊界要來自宏都拉斯的伊迪絲與四歲的兒子哈賓，走出灌叢樹林。(路透)

有線電視新聞網(CNN)11日前往德州南方的伊達爾戈郡(Hidalgo County)，親眼捕捉非法移民 在格蘭德河谷(Rio Grand)搭乘一艘艘橡皮艇入境的畫面；畫面顯示，船上的人來回地運送大量婦女和兒童、甚至還有襁褓中的嬰兒；官方表示，當天多達2000名移民被捕。

「我們希望遇上契機」，一名攜家帶眷的男子說道，搭配橡皮艇在河岸穿梭的畫面；當記者詢問這些跨境的移民來自何方，他們回答：「宏都拉斯」。

自拜登 總統上任以來，一大目標就是在移民政策上與前朝做出區隔，而這次的事件更挑戰拜登政府在面臨大批兒童非法入境時將如何處置。

一名28歲的年輕媽媽羅珊娜‧里維拉(Roxana Rivera)，因家園遭颶風摧毀已無家可歸好一陣子；某日卻突然聽說美墨邊境 開放，她因此誤信這項消息，帶著6歲的女兒來到美國。

然而，這次遭逮捕的移民有許多人和里維拉一樣獲得錯誤的消息，執法人員將他們送往德州布朗士維爾(Brownsville)接受新冠病毒檢測，並讓他們使用非營利組織提供的物資。

每天逮5000人 拘留所人滿為患

據CNN的統計，截至3月3日的過去四周，官方人員已逮捕超過10萬名跨境移民，和過去五年的同一時期相比達到顛峰；國土安全部(DHS)也指出，執法人員每天在邊境逮捕的人數平均為4000至5000人。

全國邊境巡邏委員會(National Border Patrol Council)發言人卡布雷拉(Chris Cabrera)說：「這兒已經擠滿人，我們也沒有其他地方可以安置他們。雖然我們保有這些人的紀錄，但系統已經快癱瘓了。」

最艱困的難題莫過於那些沒有父母陪同的未成年移民，截至10日已有超過3700名無雙親陪同的兒童遭拘捕，而大多數人只能暫時被拘留在牢裡。

官方闢謠：邊境並未開放

南部邊境協調委員雅各布森(Roberta Jacobson)向期待入境的移民人士呼籲現在並不是時候：「最重要的是跨境的路途並不安全，我們希望民眾能了解這點，直到我們提供替代方案前，都不要輕易冒險。我必須強調，邊境並未如謠言所說的已經開放」。