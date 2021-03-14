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無證兒童收容所爆超載危機 聯邦急難管理局馳援

編譯陳韻涵╱綜合13日電
大批來自中美洲的移民2日進入美墨邊界的關卡後，即尋求政治庇護。拜登政府取消前任川普政府的取締無證移民的強硬政策。(Getty Images)
大批來自中美洲的移民2日進入美墨邊界的關卡後，即尋求政治庇護。拜登政府取消前任川普政府的取締無證移民的強硬政策。(Getty Images)

美國與墨西哥邊境沿線拘留中心或庇護帳篷面臨無證青少年和無伴兒童激增情況，拜登政府面臨愈來愈大的無證兒童跨越邊境壓力，收容人數已遠超過當局收容中心的負荷能耐；國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯13日表示，已指示動員聯邦急難管理局(FEMA)協助，照顧拘留在邊境的非法入境兒童。

DHS聲明指出，「聯邦政府在南部邊境因應破紀錄的非法入境人潮，包括無證孩童。」

代表移民兒童的律師表示，美墨邊境單位內的情況日漸惡化，將近4000名未成年人擠在為成人設計的拘留中心或牢籠裡，另有8500名青少年和兒童在衛福部(HHS)的拘留中心，等待家長或親人來認領。

衛生部難以負荷邊境管理局各單位，尤其是警察局，收容之急遽成長的無證未成年人。

拜登就任後不久，當局便不再拒絕無證未成年人入境，這是前朝川普政府根據緊急醫療法規的限制非法移民方法之一。

移民和兒童維權分子譴責拒絕川普的做法，稱這些無證未成年人在墨西哥面臨生命威脅，冒險來美尋求庇護。

拜登政府官員已開始討論，為何沒有料到會出現前所未見的無證未成年人闖關，德州格蘭德河谷近幾天已有多達700名無伴兒少跨越邊境。

2014年，歐巴馬政府時期第一次因應大規模的移民兒少入境，FEMA也曾協助在軍營搭設臨時帳棚和處理站。

此次，DHS聲明未詳述FEMA可能會在哪裡開闢兒少庇護空間，但官員表示，考量新冠肺炎疫情可能延續疫情支出的政策，採用旅館空房。

DHS表示，政府將「盡快採取各項措施，擴大尋找適合的收容所。」

「兒童不適合待在邊境管理局的機構」；DHS部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，「我們將與衛福部合作，滿足無伴兒童的需求，但此時考量公衛和兒童自身健康狀況，會變得比較艱難。」

DHS持續以公衛命令為由，「驅逐」闖關的單身成人，但部分機構的收容人數仍激增。

邊境探員上月逮捕逾10萬人，本月則已有至少13萬人在押。

衛福部與DHS最新數據顯示，約75%未成年人介於15歲到17歲之間，但部分在押者不到六歲，後者需要聯邦機構的特殊照顧。

有線電視新聞網(CNN)最新民調針對拜登治下的邊境非法移民問題訪查，結果49%受訪者不認同民主黨的處置，43%受訪者認同。

川普則在上月的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference)演講中，痛斥拜登陷入「自找的人道與國安災難」。

美墨邊境 非法移民 拜登

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