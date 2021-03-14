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無證兒童收容所「與監獄無異」…恐掀人道風暴

編譯盧炯燊／綜合13日電
德州收容所中的兒少無證客。（路透）
德州收容所中的兒少無證客。（路透）

來自「全國青年法律中心」(National Center for Youth Law)的律師，本周初次到訪美墨邊境德州唐拿市(Donna)一個無證兒童收容所，並與部分兒童交談，了解到收容所內的惡劣情況，與監獄無異；有些兒童說已有很多天沒見過陽光，也有些說如果幸運的話，每隔幾天可出外放風20分鐘。

該中心的高級主管韋爾奇(Leecia Welch)向有線電視新聞網(CNN)表示，中心的律師與大約12名兒童交談，孩子們非常恐懼、哭泣、擔心不能與家人團聚。

移民維權人士6日在洛杉磯抗議拜登政府移民政策讓移民家庭遭到拆散。(美聯社) ...
移民維權人士6日在洛杉磯抗議拜登政府移民政策讓移民家庭遭到拆散。(美聯社) Immigration Detained Children A man holds a sign at the "Reunite Our Families Now!'' rally to protest continued deportations, demanding family and children reunifications in Los Angeles Saturday, March 6, 2021. President Joe Biden's administration is instructing long-term facilities that hold immigrant children to lift capacity restrictions enacted during the coronavirus pandemic to open up much-needed beds in a system facing sharply increasing needs. Biden ended a practice under former President Donald Trump of expelling unaccompanied children under a public-health declaration enacted during the pandemic, though his administration continues to expel immigrant families and adults. (AP Photo/Damian Dovarganes)

韋爾奇認為，唐拿市的無證兒童收容所正迅速出現人道主義危機，他承認這雖是現屆政府承接這場災難，但情況愈來愈危急，這些兒童不明白為何不能與父母接觸，或是見一見自己的兄弟姐妹，或者呼吸新鮮空氣。

韋爾奇說，這些兒童根據年齡及性別分配到50個倉內，這意味著不同性別的兄弟姐妹會被分開，這使本來情緒就很緊張的兒童情況更加糟糕。

衛生也是個問題。有些孩子每周洗一次澡，一名女童說她六天沒有洗澡了，有時肥皂用完了，只好用洗髮水。

由於越境而至的兒童愈來愈多，早已超出由聯邦衛生福利部(HHS)屬下庇護所的安置能力，因此要轉移到由海關及邊境保護局(CBP)的設施內；韋爾奇強調，目前需要的是使孩子們盡快得到HHS的照顧。

國土安全部部長梅奧卡斯13日宣布，他會指示聯邦緊急管理局(Federal Emergency Management Agency)在90天作出努力，收容越境的無證兒童。

數字顯示，CBP目前拘留的無證兒童超過3700人，是歷來最高的。

數字顯示，最近幾天HHS監護的兒童人數仍在增加，這表明該部門正逐步吸納無證兒童。至11日為止，約有8800名無人陪伴的兒童正由HHS監護，而上周為7700人左右。

美墨邊境 CBP 德州

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