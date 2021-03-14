無證兒童收容所「與監獄無異」…恐掀人道風暴
來自「全國青年法律中心」(National Center for Youth Law)的律師，本周初次到訪美墨邊境德州唐拿市(Donna)一個無證兒童收容所，並與部分兒童交談，了解到收容所內的惡劣情況，與監獄無異；有些兒童說已有很多天沒見過陽光，也有些說如果幸運的話，每隔幾天可出外放風20分鐘。
該中心的高級主管韋爾奇(Leecia Welch)向有線電視新聞網(CNN)表示，中心的律師與大約12名兒童交談，孩子們非常恐懼、哭泣、擔心不能與家人團聚。
韋爾奇認為，唐拿市的無證兒童收容所正迅速出現人道主義危機，他承認這雖是現屆政府承接這場災難，但情況愈來愈危急，這些兒童不明白為何不能與父母接觸，或是見一見自己的兄弟姐妹，或者呼吸新鮮空氣。
韋爾奇說，這些兒童根據年齡及性別分配到50個倉內，這意味著不同性別的兄弟姐妹會被分開，這使本來情緒就很緊張的兒童情況更加糟糕。
衛生也是個問題。有些孩子每周洗一次澡，一名女童說她六天沒有洗澡了，有時肥皂用完了，只好用洗髮水。
由於越境而至的兒童愈來愈多，早已超出由聯邦衛生福利部(HHS)屬下庇護所的安置能力，因此要轉移到由海關及邊境保護局(CBP)的設施內；韋爾奇強調，目前需要的是使孩子們盡快得到HHS的照顧。
國土安全部部長梅奧卡斯13日宣布，他會指示聯邦緊急管理局(Federal Emergency Management Agency)在90天作出努力，收容越境的無證兒童。
數字顯示，CBP目前拘留的無證兒童超過3700人，是歷來最高的。
數字顯示，最近幾天HHS監護的兒童人數仍在增加，這表明該部門正逐步吸納無證兒童。至11日為止，約有8800名無人陪伴的兒童正由HHS監護，而上周為7700人左右。
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