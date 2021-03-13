路透民調：多數民眾認為 未接種者不應搭飛機或群聚

路透的最新民調顯示，大多數美國人都支持不打疫苗就不能搭飛機、到公共場所或到公司上班；圖為日前在維吉尼亞州的杜勒斯國際機場，有民眾乘飛機出行。(Getty Images)

在全球新冠疫情 爆發甫滿一周年之際，有線電視新聞網(CNN)與獨立民調 機構SSRS的民調顯示，多數民眾認為新冠肺炎疫情最壞的時刻已過；不過，路透12日公布的民調也凸顯民眾對病毒的戒心仍強烈，多數民眾認為未接種新冠疫苗 者，不應搭飛機、參加群聚活動，甚至於到工作場所上班。

路透與易普索(Reuters／Ipsos)12日發布最新民調，62%民眾認為若未接種疫苗，不應搭乘飛機；也有55%同意未接種者不得進入健身房、電影院或演唱會等公共場所。

若想回到工作崗位，則有60%民眾表示，雇主應要求所有員工接種疫苗；也有56%表示，未注射疫苗的人應在家上班；這部分調查預計將為雇主帶來壓力，但根據拜登總統11日發表的談話，目前全美已有18%的民眾至少接種一劑疫苗。

民調結果也顯示，民眾對疫情與疫苗的態度仍緊扣政治傾向：共和黨選民較不支持限制未接種疫苗者的工作地點與生活型態。

不過平均10位共和黨選民中，也有四位支持未接種者不得上健身房或去電影院；十人中有五人認為搭乘飛機必須先接種疫苗。

「民調結果滿合理的，民眾認為我接種後，將能改善生活型態。」約翰霍普金斯大學資深學者艾達佳(Amesh Adalja)說，「如果不接種，這是自己的選擇，就得承擔生活處處受限。因為你可能是病毒帶原者，有傳染給其他未接種民眾的風險。」

而CNN與SSRS於3月上旬進行的民調顯示，已有多達77%的比例認為疫情最糟的時候已過，較1月9日至14日民調的49%還要高出不少。

儘管如此，仍有30%的民眾認為，疫情仍是最讓人擔心的議題，超過經濟、種族不公，比1月的46%已顯著講降低。

42%民眾對拜登抗疫的作為抱持信心，25%為有部分信心，30%完全沒信心。

經濟方面，42%受訪者認為方向正確但成長不如預期；55%表示拜登對於經濟復甦並沒有全盤的計畫；另外也有53%擔心他沒有實質的完善計畫，幫助學生重回校園上課；不過也有43%受訪者認為他已準備好處理經濟議題，43%相信他已計畫讓學生重返校園。

受訪者對拜登透過大規模注射疫苗達到群體免疫的計畫較有信心，63%相信他擁有清楚的計畫，33%表示不同意。