我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女子被扯髮咒罵 遭性攻擊威脅

路透民調：多數民眾認為 未接種者不應搭飛機或群聚

編譯林育正／綜合12日電
路透的最新民調顯示，大多數美國人都支持不打疫苗就不能搭飛機、到公共場所或到公司上班；圖為日前在維吉尼亞州的杜勒斯國際機場，有民眾乘飛機出行。(Getty Images)
路透的最新民調顯示，大多數美國人都支持不打疫苗就不能搭飛機、到公共場所或到公司上班；圖為日前在維吉尼亞州的杜勒斯國際機場，有民眾乘飛機出行。(Getty Images)

在全球新冠疫情爆發甫滿一周年之際，有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構SSRS的民調顯示，多數民眾認為新冠肺炎疫情最壞的時刻已過；不過，路透12日公布的民調也凸顯民眾對病毒的戒心仍強烈，多數民眾認為未接種新冠疫苗者，不應搭飛機、參加群聚活動，甚至於到工作場所上班。

路透與易普索(Reuters／Ipsos)12日發布最新民調，62%民眾認為若未接種疫苗，不應搭乘飛機；也有55%同意未接種者不得進入健身房、電影院或演唱會等公共場所。

若想回到工作崗位，則有60%民眾表示，雇主應要求所有員工接種疫苗；也有56%表示，未注射疫苗的人應在家上班；這部分調查預計將為雇主帶來壓力，但根據拜登總統11日發表的談話，目前全美已有18%的民眾至少接種一劑疫苗。

民調結果也顯示，民眾對疫情與疫苗的態度仍緊扣政治傾向：共和黨選民較不支持限制未接種疫苗者的工作地點與生活型態。

不過平均10位共和黨選民中，也有四位支持未接種者不得上健身房或去電影院；十人中有五人認為搭乘飛機必須先接種疫苗。

「民調結果滿合理的，民眾認為我接種後，將能改善生活型態。」約翰霍普金斯大學資深學者艾達佳(Amesh Adalja)說，「如果不接種，這是自己的選擇，就得承擔生活處處受限。因為你可能是病毒帶原者，有傳染給其他未接種民眾的風險。」

而CNN與SSRS於3月上旬進行的民調顯示，已有多達77%的比例認為疫情最糟的時候已過，較1月9日至14日民調的49%還要高出不少。

儘管如此，仍有30%的民眾認為，疫情仍是最讓人擔心的議題，超過經濟、種族不公，比1月的46%已顯著講降低。

42%民眾對拜登抗疫的作為抱持信心，25%為有部分信心，30%完全沒信心。

經濟方面，42%受訪者認為方向正確但成長不如預期；55%表示拜登對於經濟復甦並沒有全盤的計畫；另外也有53%擔心他沒有實質的完善計畫，幫助學生重回校園上課；不過也有43%受訪者認為他已準備好處理經濟議題，43%相信他已計畫讓學生重返校園。

受訪者對拜登透過大規模注射疫苗達到群體免疫的計畫較有信心，63%相信他擁有清楚的計畫，33%表示不同意。

疫苗 民調 疫情

上一則

密西根4月5日前 所有成人可接種疫苗

下一則

CDC更新防疫指南 強調2歲以上戴口罩

延伸閱讀

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬

拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬
世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒

世界晚報／拜登：全美5月前完成接種 國慶能脫離病毒
慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國

慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國
美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

2021-03-13 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償