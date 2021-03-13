CDC更新防疫指南 強調2歲以上戴口罩

CDC更新托兒所防疫指南，要求兩歲及以上的幼童也要戴口罩，並保持社交距離。(Getty Images)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)11日表示，聯邦疾病防治中心(CDC )未來幾天將頒布新指南，提供已接種新冠病毒疫苗 者恢復日常生活的方向；CDC翌日更新兒童防疫 指南，強調兩歲以上民眾戴口罩的重要性，重申病毒透過空氣等方式的傳播。

佛奇11日接受「微軟國家廣播公司」(MSNBC)訪問時表示，CDC「未來幾天將作一系列宣布，界定已接種至少一劑新冠疫苗者的最佳防疫措施，包括旅遊、工作環境和宗教場所，很快就會看到。」

佛奇此說恰逢新冠肺炎確診、住院和死亡人數趨緩且接種疫苗者漸增，多州州府先後解除防疫禁令。

德州等地近期已恢復公共生活步調，解除所有防疫禁令，包括戴口罩且允許餐廳全面恢復營運。

不過，拜登總統和佛奇警告，在夠多人接種疫苗之前解除防疫，可能逆轉疫情好轉的成果。

拜登11日在就任後首次黃金時段電視演說中表示，當局努力加速配送疫苗，希望在5月1日前讓所有符合疫苗接種資格的成人都能接種。

拜登也指示CDC，針對已接種者頒布生活指南，說明能做和不能做的事情，以期保障國人安全並鼓勵更多人接種疫苗。

拜登表示，如果人們維持活力並接種疫苗，7月4日國慶日或許能以在家後院烤肉的方式慶祝。

但他也說：「這不表示不能有許多人聚眾，但人們可以用小群團體的方式齊聚」。

「去年初，CDC首次公布兒童防疫指南，隨著我們更加了解病毒， CDC專家去年多此更新指南。」CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)12日在白宮記者會上說，「今天，CDC根據近期科學研究再更新指南內容。」

她說，這些科學研究包括戴口罩、維持社交距離、居家避疫等能有效防疫，而打疫苗則是停止疫情擴散的「重要工具」。

兒童防疫指南頒布之前，CDC公告了重啟校院恢復面授的準則，聚焦五大關鍵新冠病毒傳播的策略；而今的防疫、病毒檢測和疫苗接種則是復課的關鍵。