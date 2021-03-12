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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

西雅圖模式抗疫 紐時分析：美國可少死30萬人

記者顏伶如／綜合報導
最早通報新冠疫情病例的西雅圖，因因應得當，如今是全美規模最大的20個都會區中染疫死亡率最低的。圖為西雅圖建立的戶外疫苗接種點。(美聯社)
最早通報新冠疫情病例的西雅圖，因因應得當，如今是全美規模最大的20個都會區中染疫死亡率最低的。圖為西雅圖建立的戶外疫苗接種點。(美聯社)

一年前，華盛頓州最大城市西雅圖是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院迅速擴散，全國最早通報的19起染疫死亡案例絕大多數來自西雅圖；一年後的現在，西雅圖卻是全美規模最大20個都會區染疫死亡率最低的；紐約時報分析，若美國過去一年其他地區也循西雅圖模式對抗疫情，死亡人數估計可減少30萬。

報導指出，美國爆發疫情這一年間，前總統川普主政的白宮低調處理疫情，其他政治領袖則對應該如何控制疫情意見衝突，西雅圖的成功實例則印證統一、即時的因應策略奏效，即便幕後討論時公衛專家與政治人物對抗疫看法不一，但在大眾眼前則須展現全體一致態度，民眾也需積極配合。

民主黨籍西雅圖市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)說：「我們禁不起訊息混淆。」

報導引用公共衛生專家說法，指西雅圖防疫成果良好與多層因素有關，其中一項便是當地民眾健康情形普遍良好，居住環境則以小家庭為主，許多民眾的工作型態允許遠距上班。

西雅圖東北郊區的柯克蘭市(Kirkland)人口僅約9萬，一名50歲男性確診患者去年3月初成為第一起全美新冠病毒死亡案例的震撼，讓西雅圖地區民眾普遍支持地方政府頒布的嚴格防疫措施。

研究人員指出，西雅圖有著龐大的全球衛生研究及慈善組織，當地政府首長願意採納這些團體的建議，當地企業更在疫情出現初期就讓員工在家上班，淨空辦公場所，而西雅圖地區民眾則一再透過實際行動證明，為了維護他人生命，願意忍受日常生活突然出現諸多不便。

2020年底，就在確診案例已經於全美主要城市中排名最低的時候，民調顯示，絕大多數華盛頓州居民表示，感恩節假期願意留在家裡不出門。

最早通報新冠疫情病例的西雅圖，因因應得當，如今是全美規模最大的20個都會區中染疫...
最早通報新冠疫情病例的西雅圖，因因應得當，如今是全美規模最大的20個都會區中染疫死亡率最低的。圖為西雅圖在亞馬遜倉儲中心設立的大型疫苗接種點。(美聯社)

華盛頓大學(University of Washington)健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說，如果西雅圖模式能複製在其他地方，將有助於讓美國疫情獲得有效控制，但實際上一州又一州卻都太早重啟，民眾把衛生專家建議當耳邊風，政治人物及企業領袖所發表的訊息，則與公衛專家的意見牴觸。

莫卡達說，西雅圖模式讓人學到許多寶貴經驗，「不幸的是，並沒有很多人願意聽。」

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