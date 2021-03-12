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連2天增逾5萬例 佛奇：完全沒想到會超過50萬人病死

編譯郭宣含／綜合11日電
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇11日表示，回歸常態必須結合接種疫苗和「逐步」解封。圖為康州護士準備為民眾打疫苗。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇11日表示，回歸常態必須結合接種疫苗和「逐步」解封。圖為康州護士準備為民眾打疫苗。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)宣布新冠肺炎大流行後到11日整整滿一年，美國新冠肺炎已知確診和病亡人數依舊居全球之冠，10日連續第二天確診病例超越5萬例；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)11日表示，回歸常態必須結合接種疫苗和「逐步」解封。

約翰霍普金斯大學11日晚間的數據顯示，全球新冠肺炎確診1億1845萬5888例，至少262萬8453人死亡；美國確診2921萬4412例，超過53萬712人死亡。

隨著更多新冠疫苗問世，全球部分地區的疫苗接種率開始快速提升，包括歐盟10日批准使用嬌生的單劑疫苗；而在美國，聯邦疾病防治中心(CDC)11日數據顯示，全美已有19.3%或逾6407萬人接種一劑新冠疫苗，10.2%或逾3386萬人打完兩劑新冠疫苗。

美國10日新冠確診新增5萬8611例，稍高於前一日的5萬7417例，雖是連續二天超過5萬例，但仍遠低於1月單日經常高達20萬例的情況；紐約時報統計指出，截至10日當周平均單日新增確診5萬7400例，比過去兩周單日平均減少16%。

全國10日新增1564人染疫病歿，過去一周單日平均跟過去兩周相比大減30%。

儘管藥廠針對傳染力更高的新冠變種病毒持續追加新冠疫苗，但公衛官員仍警告，新冠變種病毒蔓延、多地解封，加上新增案例居高不下，秋季疫情恐再惡化。

拜登總統向嬌生額外採購1億劑疫苗，預計年底前交貨，並計畫將過多的疫苗與他國共享；美國預計5月底可生產足夠新冠疫苗，超過國內所有符合接種資格人口的需求量。

莫德納10日宣布開始針對南非變種病毒，進行疫苗追加人體試驗；生技公司Vir Biotechnology和GlaxoSmithKline表示，他們研發的單株抗體可降低新冠病患85%的住院和死亡風險，若經批准可望成為國內第四種抗體療法。

佛奇11日告訴美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)：「就在一年前的今天早上，我告訴大家：『情況會先惡化才會轉好』，但我完全沒想到，這個國家會有超過50萬人病死。」

佛奇表示，美國人要回歸常軌，必須「結合非常積極的疫苗計畫，如你現在所見，另外還要持續配合公衛措施和逐步取消限制」，他強調最好要謹慎並逐步解禁。

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