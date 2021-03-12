「我們打了」 前總統們拍廣告鼓勵接種 獨缺川普夫婦

多位在世的前總統和夫人合拍公益廣告，鼓勵民眾接種疫苗。圖為歐巴馬夫婦。(電視廣告截屏)

美國在世的前總統及第一夫人們一起合拍了一支長達一分鐘的公益廣告，裡頭有他們在鏡頭前捲起袖子打疫苗 的畫面，並口頭鼓勵國人接種新冠疫苗，畫面獨缺前總統川普 夫婦。

「我們打了疫苗。」74歲的前總統柯林頓(Bill Clinton)在鏡頭前說。

「現在就看你了。」現年96歲的前總統吉米·卡特(Jimmy Carter)說。

59歲的前總統歐巴馬(Barack Obama)表示，疫苗「代表希望」，他期待能擁抱岳母、前第一夫人米雪兒的媽媽。

74歲的前總統小布希 (George W. Bush)則說，他期待能在座無虛席的體育場為德州遊騎兵隊(Texas Rangers)本賽季第一場棒球比賽加油。

小布希還表示，「目前，COVID-19疫苗可供數百萬人接種，很快地，所有人都可以打。」

新冠肺炎疫苗推出之初，各州讓高風險老人及可能暴露於病毒環境中的工作人員優先接種疫苗；如今，聯邦疾病防治中心(CDC)擴大建議優先打疫苗的範疇，包括有第二型糖尿病或癌症等宿疾者，這些人可能在染疫後病重。

紐約時報(NYT)調查50州數據顯示，至少37州和華盛頓特區已允許部分有宿疾的居民接種疫苗，但各州的優先接種宿疾條件因州、郡而異；而拜登總統在11日晚間的全國電視演說中更進一步地表示，將指示各州在5月1日前讓所有美國成人符合接種資格。

多位在世的前總統和夫人合拍公益廣告，鼓勵民眾接種疫苗。圖為布希夫婦。(電視廣告截屏)

歷任在世總統在這段由廣告委員會(Ad Council)製播的公益廣告中，講述了他們的希望，其中還有他們與其第一夫人接種疫苗時拍下的靜態畫面。

柯林頓說，他想回去工作並四處走走；卡特說，他正盡自己的力量，以早日終結疫情。

在世的歷任前總統唯獨川普夫婦缺席；川普任內監督新冠疫苗開發，他與前第一夫人梅蘭妮亞在1月離開白宮前，曾悄悄接種疫苗，但沒有留下畫面。

民意調查顯示，包括白人共和黨人和農村居民在內的川普支持者，最有可能拒絕接種疫苗；如果川普發聲力挺疫苗，可能更有說服力。

川普在最近的保守派政治行動會議(Conservative Political Action Conference)中，曾要人們接種疫苗；日前也曾發聲明提醒大家，疫苗迅速開發是他的功勞。