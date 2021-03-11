疫苗配送爭功 前官員諷：川普種樹 拜登收割

拜登 總統上周說，今年5月底前將有足夠新冠疫苗 讓全美成年民眾使用，就在這項宣示被視為疫苗配送重大進展，頗獲輿論肯定的同時，前總統川普 任內官員指出，川普任內為疫苗計畫奠定基礎，做出「前人種樹，後人乘涼」的辛苦貢獻。

紐約時報分析，對照之下，就在拜登宣布的數周前，疫苗配送仍顯得捉襟見肘，短時間內得以扭轉情勢的原因，除了兩家獲得緊急授權使用的廠商應拜登疫情因應小組要求而雙雙擴大生產，拜登政府打了一場漂亮的公關仗，同樣功不可沒。

報導分析，拜登上台初期，對於疫苗配送能夠做到多少，刻意讓外界降低期望，後來隨著疫苗加速生產，才逐漸調整時間表，給予外界拜登政府火力全開，不遺餘力對抗疫情的形象，前朝政府的昔日成果，彷彿被遺忘於塵埃之中。

拜登10日在白宮表示：「上周六那天，我們創下一天之內在美國完成290萬劑疫苗接種的紀錄，這些數字背後都有著故事。」他說，一名父親說，如今女兒出門去醫院上班時，終於不再為她感到擔心，孩子們能夠跟祖父母擁抱，「疫苗帶來了許多層面的希望與療癒。」

紐約時報指出，進一步探究新政府能夠迅速擴大疫苗生產及配送的因素，關鍵之一便是拜登政府從川普政府接手了已經鋪墊完成的基本架構，新舊政府的表現都值得肯定，雖然彼此之間可能都不願承認對方的成績。

對於川普官員來說，看到拜登炫耀現今的疫苗成果，感覺頗不是滋味。川普官員認為，川普任內播種獲致成就，拜登輕鬆收割，大張旗鼓宣布勝利，卻抱怨著接手了川普留下的許多爛攤子。

川普任內疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)發言人曼戈(Paul Mango)便說：「他們批評我們的作法，可是每一個步驟卻都是拿著我們的藍圖來用。」

他說，川普防疫小組主導下，新建或擴建共計將近20家疫苗製造廠，還18次援引「國防生產法」(Defense Production Act)，確保這些工廠能夠擁有充足的材料供應。

曼戈說，拜登團隊對於控制疫情表現極佳，「可是沒必要靠批評我們，來為己增光添彩。」