看好商業重啟 WSJ：今年美國經濟復甦將超越中國

美國由於有越來越多人打疫苗，商業活動開始鬆綁。圖為紐約的電影院開放。(歐新社)

全美目前已有接近3200萬人完成疫苗接種，每日平均接種210萬劑；華爾街日報(WSJ)更預估，美國 在2021年預計將帶領全球經濟復甦，這也將是2005年來第一次，美國對全球經濟的貢獻超越中國 。

美國經濟展現強大韌性，在經濟復甦扮演領頭羊的角色；根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)報告，隨著世界各地越來越多人接種疫苗，允許商業活動鬆綁，今年世界經濟成長率預估反彈為6%，為近半個世紀以來最佳的一年。

自從2008年經融危機後，世界經濟的復甦主要由中國推動；不過美國經濟規模仍大中國約三分之一，若兩國今年的成長率相同，美國將帶來更大的助力。

花旗銀行首席全球經濟學者凱瑟琳‧曼恩(Catherine Mann)表示：「美國將在2021年將是全球經濟的火車頭。」不過她也表示，全球經濟現況可能減緩美國的成長。

高盛(Goldman Sachs)指出，美國經濟去年緊縮3.5%，今年預計繳出7%的成長；中國去年成長2.3%，今年將成長8%。

美國由於有越來越多人打疫苗，商業活動開始鬆綁。圖為舊金山一家健身房開門營業。(美聯社)

摩根大通(JP Morgan)經濟學者預測，美國的經濟成長將在年中超越疫情 前的水準；而中國則早已回到疫情前，但並不會有更大進展；未來一年歐洲和新興市場的經濟成長將較為落後。

美國經濟的強大韌性，關鍵在於快速接種新冠疫苗，通過1兆9000億元的紓困案，聯邦準備理事會(Federal Reserve)的貨幣寬鬆政策與儲蓄；疫情加速美國人儲蓄，全美家庭的總儲蓄金額目前已超過1兆8000億元。

美國的經濟衰退並非資產泡泡破裂和債務累計，因此經濟學者認為，將加速復甦；此外，全球貿易也已超越疫情前水準。

當民眾困在家中，大量透過網路購物；受惠政府支持，企業在設備上的花費反彈，也比前兩次經濟復速更快。

然而美國的強勁復甦，恐對歐洲和新興市場造成傷害；投資人信心升溫，將推高美國和全球借貸成本，使美元勁揚，讓以美元借貸的政府困擾不已；歐洲央行官員也隊持續上升的債券殖利率發出警告，本周將朝開會議商討緊急措施，包括2兆2000億元的購債計畫。

儘管經濟帳面數字不難看，但企業與政府對研發的投資可能減少，勞動規模也減縮，可能影響復甦。