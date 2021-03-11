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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 傷痛、仇恨的一年 華人遭辱「他們有可怕病毒」

記者胡玉立／綜合報導
新冠疫情導致歧視亞裔的情緒日益加劇。加州作家Kelly Yang就在公園裡受到語言攻擊，有人呵斥她「回到你的國家去」。 (美聯社)
新冠疫情導致歧視亞裔的情緒日益加劇。加州作家Kelly Yang就在公園裡受到語言攻擊，有人呵斥她「回到你的國家去」。 (美聯社)

世界衛生組織(WHO)去年3月11日宣布新冠病毒「大流行」，在新冠肺炎疫情周年日，滿目瘡痍的世界正努力展望未來，疫苗開始施打，令人期待能重回常態；但與此同時，人們也在傷痛中回顧過往，在驚懼中回想這可怕病毒如何蔓延全球，無人能置身事外，甚至導致反亞裔的醜惡情緒日益加劇。

去年此時╱噩夢開始 美國迄今死亡近53萬人

去年3月11日，全球新冠肺炎確診12萬5000例、死亡不到5000人；一年後的今天，全球確診數已逾1億1797萬例、死亡超過261萬人；美國則有逾2914萬例確診、死亡近53萬人。

當天傍晚，川普總統在白宮宣布限制歐洲旅客來美，機場頓時湧入沒有任何口罩遮掩的大批人群；但之後沒過多久，各機場如同空城，這一切卻都是噩夢的開始。

對北卡羅來納州36歲的華裔家具製造商郭裘絲(Joyce Kuo, 音譯)來說，當川普開始將新冠病毒稱為「中國病毒」，渾身焦慮不安的她，立即告訴自己說：「來了，得自立自強才行。」

郭裘絲回憶說，不久她帶三個孩子去看牙醫，候診區一名白人婦女把女兒拉近身邊，故意大聲地說：「要離他們遠一點，他們身上可能有那種病毒。」疫情期間，她和家人不止一次遇到這樣的種族歧視。儘管她出生於美國，其他人仍覺得她不屬於這裡，讓她氣餒沮喪。

面對政府封鎖，郭裘絲和丈夫設法改變原來的家具業務，開始用室內裝飾材料製作布口罩，公司因此成為疫情下的必要企業，在持續經營下去之際，也保障了25名員工的工作與報酬。

但郭裘絲回憶說，壓力一直都在；雜貨店貨架似乎總是沒有基本食物和衛生紙。後來因為教師短缺，三個孩子(4、6和8歲)改成在家自學，她還得設法同時工作。

「對任何有孩子的父母來說，在家工作幾乎是個玩笑。你只能盡力而為。」郭裘絲說，「我經常是等到孩子們上床睡覺以後，才能開始在家工作。」

生離死別╱ 痛失至愛「我醒來摸不到她的脈搏」

而對底特律女子拉托瑞雅‧格倫卡爾(Latoria Glenn-Carr)來說，新冠疫情代表的是生離死別。

與她結婚六年的同性伴侶戴莎(Tyeisha)去年10月29日在家附近醫院急診室確診染疫，但她們仍被醫院要求回家去；三天後，43歲的戴莎死在床上。

當時睡在戴莎身旁的格倫卡爾說，「我醒來時，摸不到她的脈搏跳動。」一個月後，格倫卡爾的母親也染疫死亡。

格倫卡爾心情平靜的時候，會怪自己當時應該堅持要求醫院讓戴莎留院治療，但她也對美國政治領袖，尤其是對川普感到憤怒。她認為川普更關心經濟，而不是百姓的生活，「如果川普更同情和關心人民，就會更認真對待疫情。不然今天就不會有50多萬人死亡。」

格倫卡爾現在加入一個倖存者小組，成員都是因為新冠肺炎而失去親人的人，他們每週在Zoom線上開會、互發簡訊，設法在療傷止痛過程彼此幫助。格倫卡爾現在很怕過生日和母親節；她說：「一切都已回不去了。」

疫情 川普 美國

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