女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

英國女王伊莉莎白二世10日打破沉默，首度發表簡短聲明，指梅根與哈利的訪問內容令人「難過」。(路透)

在哈利 王子(Prince Harry)與妻子梅根 ‧馬克爾(Meghan Markle)專訪播出兩天後，英國女王伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 9日打破沉默發表聲明指出，哈利與梅根「提出的問題令人擔憂，尤其是種族問題。儘管有些回憶可能不盡相同，但王室認真看待這些問題，也會私下解決。」

英國女王伊莉莎白二世10日打破沉默，首度發表簡短聲明，指梅根與哈利的訪問內容令人「難過」。(美聯社)

「得知過去這幾年對哈利和梅根如此充滿挑戰的全豹(full extent)，整個家族都感到難過。」女王聲明並表示：「哈利、梅根和亞契(Archie)將永遠是我們摯愛的家族成員。」

是誰評論膚色 王室害怕哈梅公布

哈利與梅根脫口秀名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)專訪7日播出後，據稱整個王室對其爆炸性內容及指控，深感「震驚和沮喪」；王室同時也「怕得要命」，擔心如果否認有王室成員曾對兩人的大兒子亞契的膚色有種族歧視評論，哈利與梅根會直接把說這話的王室成員名字公布出來。

歐普拉8日指出，哈利已澄清，在亞契出生之前擔心他膚色「有多黑」的王室成員，不是他的祖母女王及祖父菲利普親王(Prince Philip)。

多位王室議題專家分析指出，女王未在聲明中直呼哈利和梅根的名字，未使用他們的頭銜「薩塞克斯公爵和公爵夫人」(Duke and Duchess of Sussex)，並表示他們永遠是摯愛的家人，是在向這對夫婦拋出橄欖枝；所謂「私下解決」，顯示女王會與資深王室成員哈利的父親查理王儲夫婦和哥哥威廉 王子夫婦，閉門討論哈利與梅根所說的事，而且應該不會進一步評論。

哈利與梅根夫婦在8日播出的專訪中指責在宮庭內遭到歧視。右為凱特王妃。(美聮社)

女王療癒之舉 王室分歧私下解決

王室專家菲茨威廉姆斯(Richard Fitzwilliams)表示，女王的回應是在向哈利和梅根及公眾保證，專訪中提出的問題將得到解決，但王室永遠不會逐一反駁他們提出的不同主張；「這簡短的聲明正是女王特有的療癒之舉。希望在這震驚世人的專訪後，王室和薩塞克斯家可以遠離公眾視線，共同解決分歧。」

英國倫敦街頭掛出哈利與梅根的畫象。(美聯社)

在哈利與梅根對王室傷害性極強的專訪推出後，查理王儲夫婦9日首度在公開場合露面，繼續走訪數個疫苗接種中心，這是他們自疫情爆發後即不斷執行的公務；對於媒體有關哈利與梅根專訪的提問，查理只是笑笑沒有回應。威廉王子夫婦則被人看到他們開車在倫敦附近辦事情。