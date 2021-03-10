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為何亞契沒頭銜 ? 王室早有規定 直系繼承王位者才稱「王子」

記者顏伶如／綜合報導
梅根在訪問中稱其子亞契出生後，未能有「王子」稱號，可能與黑白混血皮膚有關，影射遭到皇家種族歧視。(美聯社)
梅根在訪問中稱其子亞契出生後，未能有「王子」稱號，可能與黑白混血皮膚有關，影射遭到皇家種族歧視。(美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)專訪時頻頻爆出離開王室內幕，其中一項最令外界詫異的說詞是，他們的兒子可能因為身為黑白混血兒的膚色問題，才沒能獲得授予王子頭銜；但這個說法可能與事實有段距離，英國國王喬治五世(King George V)曾頒布命令明文規定，只有直系繼承王位者才能成為「王子」。

哈利與梅根的兒子名字是亞契‧蒙巴頓-溫莎(Archie Mountbatten-Windsor)，為英國王位排名第七順位的繼承人；相較之下，哈利王子的哥哥威廉王子(Prince William)所生兒子則都有王子、公主頭銜：喬治王子(Prince George)、夏洛特公主(Princess Charlotte)、路易斯王子(Prince Louis)。

梅根受訪時說，懷孕期間王室成員便說，不希望讓她的孩子當王子，理由是「不符禮節」；她說，兒子是第一位擁有少數族裔血統的英國王室家庭成員，可是卻沒有像跟其他同輩的王室後代一樣擁有頭銜。

包括亞契在內，英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)共有九名曾孫，但除了喬治王子、夏洛特公主、路易斯王子之外，都沒有王子或公主頭銜；威廉王子排在繼承王位的第二順位，自幼便被培養有朝一日將成為英國國王。

英國國王喬治五世(King George V)1917發布命令，只有君主兒女、君主兒子的子女以及查理王儲(Prince of Wales)最年長的在世兒子能夠擁頭銜，也就是喬治王子；英國女王2012年宣布，威廉王子所有兒女都可擁有王子、公主頭銜。

倫敦大學學院(University College London)憲法研究小組教授莫里斯(Bob Morris)指出，喬治五世當初如此規定，是對當時王子、公主頭銜越來越泛濫的因應對策。

根據喬治五世規定，亞契目前不符王子資格，但等到查爾斯王子(Prince Charles)成為英國國王時，亞契便是君主兒子的子女，能夠擁有王子頭銜。

雖然梅根受訪時說，獲得王室告知「願意幫亞契修改規定」，但莫里斯指出，查理王子曾明確表態，未來繼承王位時，喜歡「小規模」的王室家族。

英國 梅根 哈利

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