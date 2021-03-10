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否認切斷金援 否認斷絕連絡 查理王子對哈利放話失望

編譯潘勛／綜合9日電
女王伊莉莎白二世(左)與兩對孫子孫媳婦。左二起，梅根、哈利王子、威廉王子及凱特王妃，2018年7月在白金漢宮觀看皇家空軍表演。(美聯社)
女王伊莉莎白二世(左)與兩對孫子孫媳婦。左二起，梅根、哈利王子、威廉王子及凱特王妃，2018年7月在白金漢宮觀看皇家空軍表演。(美聯社)

英國王儲查理王子的密友9日表示，王儲對次子哈利接受歐普拉專訪的說法，感到十分失望，因為他既沒切斷給哈利王子的金援，也沒不接哈利的電話。

「每日郵報」9日報導，哈利王子和妻子梅根‧馬克爾(Meghan Markle)接受歐普拉專訪時表示，他與串流媒體網飛(Netflix)、Spotify簽下報酬豐厚的合約，原因在乃父不打算再為他的生活方式埋單；哈利說，「坦白講，我家不再資助我，我得為我們一家子聘請保安。」

英國王室圈內人駁斥哈利的說法，另表示查理王子對次子講的話甚感失望。

資深消息人士對「標準晚報」(Evening Standard)表示，查理王子煞費苦心，幫忙兒子、媳婦一家的家計。

哈利的受訪談話內容令人很驚訝，他形容父親身為王位第一順位繼承人，「身陷君主制度當中。」他跟梅根2020年1月決定退出英國王室，夫妻倆自個兒對外表明，「想要財務獨立」。

他倆還替王室服務時，95%的資金來自查理王子的私人財產「康瓦爾公爵屬地」(Duchy of Cornwall)，5%由納稅人支付的「君王撥款」(Sovereign Grant)支付。

哈利另由過世的母親、威爾斯王妃黛安娜取得豐厚的遺產；哈利受訪時時說，「我得到母親留給我的財產，沒有她的遺贈，我們夫妻根本無法過日子。」

哈利另表示，新冠疫情期間，有位朋友建議他，「做直播如何？」咸信哈利、梅根夫婦與網飛、Spotify所簽合約，金額高達8000萬英鎊(合1億1098萬美元)。

查理王子9日參訪倫敦「布倫特十字區」(Brent Cross)的教堂時，對次子接受歐普拉專訪的問題三緘其口。

哈利說，父親已拒絕接聽他打的電話，另表示查理王子身為王儲，身陷君主制當中；他跟梅根宣稱，有王室成員很關切兩人兒子亞契(Archie)生下來皮膚很黑怎麼辦，但拒絕透露那位「種族歧視王室成員」是誰，只說不是女王或菲利普親王，叫好事者猛猜。

消息人士對標準晚報說，種族、膚色與查理王子的信仰背道而馳，查理認為多元才是英國社會的力量。

哈利 英國 梅根

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