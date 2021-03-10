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父批梅根：種族歧視是鬼話 姊嘲梅根：自戀型人格障礙

編譯郭宣含／綜合9日電
白金漢宮前欄桿上的英國報紙封面報導「梅根流放」。(美聯社)
白金漢宮前欄桿上的英國報紙封面報導「梅根流放」。(美聯社)

英國哈利王子偕妻子梅根(Meghan Markle)日前受訪，談論英國王室種族歧視之後漣漪不斷，與梅根關係疏遠的父親湯瑪斯．馬克爾(Thomas Markle)和同父異母姊姊薩曼莎．馬克爾(Samantha Markle)反批訪談內容，但英國非裔則認為種族歧視無所不在，英國社會不願誠實面對種族討論。

湯瑪斯9日在墨西哥住家接受英國獨立電視台(ITV)訪問，主持人皮爾斯摩根(Piers Morgan)向來是梅根強烈批評者；湯瑪斯表示，哈利與梅根受訪談話「太過分」。

76歲的湯瑪斯坦承，種族歧視言論應受到調查，他認為洛杉磯、加州人可能有種族歧視，但不認為英國人會這樣。

「有關寶寶的膚色、會有多黑的問題，我認為根本是鬼話。」湯瑪斯說，「我希望這只是某人問的蠢問題…這可能只是別人問的蠢問題，而非帶有種族歧視。」

與梅根同父異母且關係疏遠的薩曼莎8日表示，梅根有「自戀型人格障礙」(NPD)，並稱哈利則有受害者對加害者產生情愫的「斯德哥爾摩症候群」。

薩曼莎建議梅根接受諮詢，「我對哈利感到遺憾，梅根讓哈利脫離他的家庭、朋友和他所知道的人生。」

梅根受訪時談到至少18、19年未見過薩曼莎，當時自己還小；薩曼莎反駁此說，稱梅根參加她2008年的大學畢業典禮，而且網路有許多照片，「自稱當時還是孩子根本是妄想症。」

不過，梅根在王室面臨種族歧視態度的指控一出，許多英國非裔並不感到意外；歷史學者奧魯索拉(David Olusoga)9日表示：「這個國家不想面對現實討論種族。」

記者提娃．阿德巴約(Tiwa Adebayo)表示：「梅根加入王室時，英國每名有色族裔都很擔心。這個體制深根於殖民主義，立基於白人至上主義，在我看來就像是『這個發展怎可能有善終？』」

奧魯索拉表示，許多英國人以為種族主義是美國人的問題，無法面對哈利與非裔梅根結婚訴說的事實，即英國是現代多元文化國家，如今迎來非裔王妃。

奧魯索拉呼籲：「英國人應該更誠實看待自己，如今應該自省，不光是為了王室，也為了英國。」

哈利與梅根接受專訪批評皇家，9日在英國播出後，引起軒然大波，成為倫敦各大小報紙的...
哈利與梅根接受專訪批評皇家，9日在英國播出後，引起軒然大波，成為倫敦各大小報紙的封面新聞。(美聯社)

梅根 英國 種族歧視

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