全美93%兒童將獲現金福利 1個小孩每月最高補助300元

拜登總統1.9兆元紓困案中加入兒童福利，提供多數家長的每名孩童每月最高300元的補助。(美聯社)

民主黨 在拜登 總統1.9兆元的紓困 案中加入兒童福利，提供多數家長的每名孩童每月最高300元的補助，全國6900萬名、逾93%兒童可望因此受惠，並藉此實現民主黨人長期致力的目標：確保有小孩家庭能獲得穩定收入。

新冠肺炎疫情紓困案中涵蓋一大政策改革，透過擴大現有減稅優惠，以實質確保有兒童家庭的收入，此舉類似其他富有國家常見的兒童零用錢；全球至少17國提供多數民眾育兒經費，例如加拿大每年提供每名小孩最高4800元的補助。

兒童補助的概念至少存在半個世紀，有些國家認為育兒成本高，但兒童茁壯有利整體社會；但美國過去似乎較難實施全面發放兒童補助，因為許多人認為在美國機會遍地開花，而且補助會減弱積極和主動。

民主黨的兒童補助計畫為一年逾1000億元補助，若能如民主黨所願變成永久計畫，將可在現代經濟動盪時期，大幅擴展中產和貧窮階級的安全網；美國6900萬名、逾93%兒童可望獲得補助。

眾院預計本周通過該紓困案並交由拜登簽署，多數家庭的每名兒童補助可望最高提升八成，並且適用於數百萬戶收入過低而不符合現有申請資格的家庭。目前全國四分之一孩童取得部分補助，而最貧窮10%的孩童卻毫無補助。

民主黨新計畫將每月發放支票，以提供貧困家庭穩定的現金流。

就過往補助辯論來看，這回反對派意外安靜；雖然該紓困案未獲任何共和黨支持，但批評人士的重心多半放在其他項目。部分保守派稱兒童補助是種「福利」，並警告這會削弱民眾工作和結婚的動機，但共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)提議更高的兒童補助金額。

而拜登的提議為每個月發放給幼童最高300元補助，5歲以上孩童則最高每月250元。