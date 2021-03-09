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共和黨資深參議員布朗特任滿不選 牽動兩黨布局

記者顏伶如／綜合報導
共和黨團資深成員、密蘇里州聯邦參議員布朗特8日突然宣布，任期屆滿即將退休。數周前他曾提及考慮角逐連任。(美聯社)
共和黨團資深成員、密蘇里州聯邦參議員布朗特8日突然宣布，任期屆滿即將退休。數周前他曾提及考慮角逐連任。(美聯社)

參院共和黨團資深成員、密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)8日宣布，任期屆滿即將退休，不會在2022年期中選舉尋求連任。兩黨目前在參院席次各半的情況下，布朗特宣告退休如同投下震撼彈，可能讓50票對50票的局面驟然改觀，也為共和黨內挺川勢力開啟大門，有機會將挺川派候選人送進國會。

紐約時報報導，前幾周曾公開提及考慮角逐連任的布朗特，8日上午突然宣布任期屆滿即將退休，兩黨高層均為之震驚。布朗特退休將牽動兩黨在參院的權力布局。

2011年起擔任密州聯邦參議員的布朗特，目前是參院共和黨團排名第四的資深成員。報導指出，黨內同僚原以為布朗特將參選連任，因為布朗特過去這段期間採取「明哲保身」策略，為避免冒犯前總統川普，暫時拋開他原本傾向於尋求跨黨派共識的作法。

布朗特8日早晨在社群網站發布短片說道，共計參加14次選舉連續獲勝，包括3場郡政府公職選舉、7次聯邦眾議員選舉以及4次全州選舉，「明年我將不再角逐連任聯邦參議員」。影片拍攝地點是布朗特自家乳品牧場穀倉外。

他在影片中說，從政生涯中向來著重於「以務實態度完成任務」。

布朗特是少數擁有共和黨眾院及參院黨團高層資歷的國會議員，目前為參院法規委員會成員；布朗特並曾負責規畫今年1月的拜登就職典禮。

共和黨籍聯邦參議員波特曼(Rob Portman，俄亥俄州)、薛爾比(Richard Shelby，阿拉巴馬州)和圖米(Patrick Toomey，賓州)先前均已宣布不再尋求連任。

高齡87歲的愛阿華州聯邦參議葛拉斯理(Charles Grassley)，如今是任期最久的現任參議員，是否也有退休打算，成為媒體關注焦點。

參院 退休 共和黨

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