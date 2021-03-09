我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

民主黨憂拜登競選承諾遭阻 欲廢「費力把事拖」議則

記者顏伶如／綜合報導
國會參院兩黨勢均力敵，各占50席。民主黨有意修改議事規，廢除「費力把事拖」規則，以利拜登總統通過法案。(美聯社)
國會參院兩黨勢均力敵，各占50席。民主黨有意修改議事規，廢除「費力把事拖」規則，以利拜登總統通過法案。(美聯社)

俗稱「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論，是少數黨議員用來癱瘓議程、阻撓投票的議會拖延戰術。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，拜登政府計畫推出多項重大改革法案之際，如今拜登總統與參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)雙雙面臨越來越多來自民主黨陣營壓力，要求撤銷這項議事規則。

冗長辯論是參院的合法議事方式，參議員擁有無休止演講特權。參院歷史上，少數議員曾透過這項手段阻礙議事進程，拖延辯論，直到提案胎死腹中。

報導指出，進步派人士警告指出，如果參院議事規則未出現結構性改變，拜登許多重大競選承諾，恐將無望立法成功。參院多數黨黨鞭、民主黨伊利諾州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)答覆媒體詢問時說道，進步派所言「滿有道理」。

德賓說：「很遺憾的，我們已經走到這個地步了。如果有足夠參議員同意，我們將會修改規定。」

眾院民主黨團推出的調高聯邦最低工資至時薪15元條款，2月底遭參院立法程序官從疫情紓困法案中排除，理由是條款不符特別預算法規，使得「費力把事拖」近來再度成為討論焦點。由於眾院接下來還將送出一連串在參院無法撐過「費力把事拖」阻撓的法案，參院民主黨團未來勢必面臨更棘手挑戰。

舒默日前在每周例行記者會上說，參院絕對不會再是法案的「墳場」。但當媒體詢問法案若遭共和黨阻撓時，是否願意廢除「費力把事拖」議事規定，舒默答覆時則有所保留。他說，底線就是黨團要團結一致，設法推出美國民眾要求的大膽革新。

他指出，民主黨一定會在參院提出法案，「這就是我們與麥康諾(Mitch McConnel)不一樣的地方」。

報導指出，贊成廢除「費力把事拖」議事規定的支持者目前遭遇困難在於，在民主黨參議員之間還湊不夠票數。維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)日前都曾公開表示，反對廢除冗長辯論規則。

參院 民主黨 參議員

上一則

共和黨資深參議員布朗特任滿不選 牽動兩黨布局

下一則

全美93%兒童將獲現金福利 1個小孩每月最高補助300元

延伸閱讀

實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話

實施防疫封鎖一周年 拜登11日發表談話
美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府

美國怕撤軍後功虧一簣 要阿富汗總統與神學士共組政府
舒默談1.9兆紓困案：援兵快到了

舒默談1.9兆紓困案：援兵快到了
紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫