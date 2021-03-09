民主黨憂拜登競選承諾遭阻 欲廢「費力把事拖」議則

國會參院兩黨勢均力敵，各占50席。民主黨有意修改議事規，廢除「費力把事拖」規則，以利拜登總統通過法案。(美聯社)

俗稱「費力把事拖」(filibuster)的冗長辯論，是少數黨議員用來癱瘓議程、阻撓投票的議會拖延戰術。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，拜登政府計畫推出多項重大改革法案之際，如今拜登總統與參院 多數黨領袖舒默(Charles Schumer)雙雙面臨越來越多來自民主黨 陣營壓力，要求撤銷這項議事規則。

冗長辯論是參院的合法議事方式，參議員 擁有無休止演講特權。參院歷史上，少數議員曾透過這項手段阻礙議事進程，拖延辯論，直到提案胎死腹中。

報導指出，進步派人士警告指出，如果參院議事規則未出現結構性改變，拜登許多重大競選承諾，恐將無望立法成功。參院多數黨黨鞭、民主黨伊利諾州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)答覆媒體詢問時說道，進步派所言「滿有道理」。

德賓說：「很遺憾的，我們已經走到這個地步了。如果有足夠參議員同意，我們將會修改規定。」

眾院民主黨團推出的調高聯邦最低工資至時薪15元條款，2月底遭參院立法程序官從疫情紓困法案中排除，理由是條款不符特別預算法規，使得「費力把事拖」近來再度成為討論焦點。由於眾院接下來還將送出一連串在參院無法撐過「費力把事拖」阻撓的法案，參院民主黨團未來勢必面臨更棘手挑戰。

舒默日前在每周例行記者會上說，參院絕對不會再是法案的「墳場」。但當媒體詢問法案若遭共和黨阻撓時，是否願意廢除「費力把事拖」議事規定，舒默答覆時則有所保留。他說，底線就是黨團要團結一致，設法推出美國民眾要求的大膽革新。

他指出，民主黨一定會在參院提出法案，「這就是我們與麥康諾(Mitch McConnel)不一樣的地方」。

報導指出，贊成廢除「費力把事拖」議事規定的支持者目前遭遇困難在於，在民主黨參議員之間還湊不夠票數。維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)日前都曾公開表示，反對廢除冗長辯論規則。