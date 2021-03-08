悼念「血腥星期天」事件 拜登簽署行政令 擴大選民投票權

拜登總統7日做完彌撒離開教堂。他當天簽署行政命令責成聯邦相關部會研究並提出方案，讓選民更容易投票。7日是1965年在阿拉巴馬州600多位民權人士遭到鎮壓的56周年紀念日，史稱「血腥星期天」。(美聯社)

拜登 總統7日選在紀念非裔爭取投票 權之日簽署行政命令，責成聯邦相關部門研究方案，擴大選民的投票權利；同時阿拉巴馬州 塞爾瑪鎮(Selma)在舉辦紀念「血腥星期天」(Bloody Sunday)56周年活動中，也追悼非裔民權領袖。

拜登在四分鐘的預錄影片中說：「2020年，我們的民主命懸一線，即便疫情慘重，更多美國人勇於投票。」

這段影片於年度戶外盛事「馬丁與柯瑞塔團結早餐」(Martin and Coretta Unity Breakfast)播映，拜登接著說：「多州重新計票，決議超過60件，就連許多我前任(總統)任命的法官、乃至最高法院大法官，都支持這場歷史性選舉的公正性。」

拜登批評川普及其盟友挑戰法院決定，屢次重申大選不公的指控，「侵蝕」民主，甚至鼓勵支持者在就職典禮前兩周攻擊國會。

拜登說，考量目前各州立法對投票權的全面攻擊正式目前發生在全國各地的情況，43州的選務官員已實施250多條法案，讓國人更難投票。

這項擴大投票權的行政命令首先指示聯邦機關擴大選民登記和選舉資訊，同時擬訂計畫讓聯邦雇員休假去投票，或招募非黨務選務職員，還要全面整建政府的投票網站Vote.gov。

民主黨議員大力推動解除投票限制的法案，共和黨議員則認為相關解禁需要避免選舉舞弊和非法移民的投票權。

拜登選在3月7日簽署行政命令擴大投票權，紀念1965年的這一天，當年600多名民權人士在阿拉巴馬州塞爾瑪鎮遊行爭取投票權，卻遭州警痛毆的事件；這起事件之後被稱作「血腥星期天」，也成為民權運動的轉捩點，聯邦政府並在1965年通過「投票權法」(The Voting Rights Act)。

拜登並藉此舉像當年的民權領袖致敬，包括維維安牧師(Rev. C.T. Vivian)、勞瑞牧師(Rev. Joseph Lowery)、博因頓(Bruce Boynton)，以及去年辭世的非裔民主黨聯邦眾議員路易斯(John Lewis)等。

拜登說：「每位合格選民都必須能夠投票，選票必須被列入計算；若有最棒的想法，沒什麼好躲藏，讓人民投票。」

拜登總統7日做完彌撒離開教堂。他當天簽署行政命令責成聯邦相關部會研究並提出方案，讓選民更容易投票。7日是1965年在阿拉巴馬州600多位民權人士遭到警方鎮壓的56周年紀念日，史稱「血腥星期天」。(美聯社)

塞爾瑪鎮7日舉辦「塞爾瑪大橋過橋紀念活動」(Selma Bridge Crossing Jubilee)，紀念血腥星期日56周年。

該紀念活動創辦人之一、阿拉巴馬州前州參議員桑德斯(Hank Sanders)說：「今天還活著的我們，尤其是年輕人，需要勇敢面對挑戰，因為還有許多未竟之事。」