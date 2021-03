族裔抗議後砍警力 波特蘭槍擊案暴增 去年40人死於槍下

去年5月明市佛洛伊德冤死案引爆全美大城抗議警方執法濫權。奧勒岡州波特蘭市更是引發多日暴動抗議,並要求刪減警局預算。(美聯社)

去年抗議警察 暴力的「黑人的命也是命」浪潮延燒全美,其中俄勒岡州波特 蘭市當局也因應激烈抗爭,配合改革警政體系或刪減警務預算,但該市槍案和暴力案件反而更加嚴重,甚至非裔 社區受害最深。

波特蘭市長及市議會是為了回應改革警察體系的要求,削減幾項警察項目的預算,其中包含解散專門遏止槍枝暴力的特別部門,該部門長期以來因為針對有色族裔而備受批評。

不過,一些受害家屬如今想追查,解散特別單位是否與波特蘭驟增的槍擊案有關;儘管當局和專家把槍枝暴力事件遽增歸咎於新冠疫情、失業率上升、經濟困難和心理健康等因素。

去年波特蘭死於槍擊事件的人數為40人,比前一年謀殺案死亡的總人數還多;槍擊事件共900起,較前一年高出許多,今年情勢並未緩解,目前有超過150起槍擊案,45人受傷、12人死亡。

波特蘭警方前曾警告解散控管槍枝暴力單位可能帶來不良後果,並且舉其他同樣削減警察項目的城市為例,例如加州的斯托克頓市(Stockton)在2010年解散並停止金援專門控制槍枝暴力的警察單位,結果斯托克頓市在接下來兩年的凶殺案比率達歷史新高,隨後該城市恢復槍枝暴力控管單位,凶殺案也大幅降低。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)則表示削減槍枝暴力特別單位是全國趨勢,惠勒於去年6月宣布解散該單位,並且指派其中34位警員加入巡邏,另外將700萬元的警方資金轉向有色族裔社區。

這項變動主要由波特蘭市議會第一位非裔女議員哈黛斯第(Jo Ann Hardesty)主導,她引用2018年一份審計報告,報告顯示被槍枝暴力控管小組阻止的對象中,將近60%為非裔,然而波特蘭市的非裔人口僅不到6%。

根據波特蘭市統計,2020年的凶殺案受害者中,將近一半為有色族裔,其中許多來自歷史悠久的非裔社區,今年到目前為止,有17起凶殺案,2020年相同時期僅1起凶殺案,這樣的情況令人擔憂。