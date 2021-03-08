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族裔抗議後砍警力 波特蘭槍擊案暴增 去年40人死於槍下

編譯徐薏茹／綜合7日電
去年5月明市佛洛伊德冤死案引爆全美大城抗議警方執法濫權。奧勒岡州波特蘭市更是引發多日暴動抗議，並要求刪減警局預算。(美聯社)
去年5月明市佛洛伊德冤死案引爆全美大城抗議警方執法濫權。奧勒岡州波特蘭市更是引發多日暴動抗議，並要求刪減警局預算。(美聯社)

去年抗議警察暴力的「黑人的命也是命」浪潮延燒全美，其中俄勒岡州波特蘭市當局也因應激烈抗爭，配合改革警政體系或刪減警務預算，但該市槍案和暴力案件反而更加嚴重，甚至非裔社區受害最深。

波特蘭市長及市議會是為了回應改革警察體系的要求，削減幾項警察項目的預算，其中包含解散專門遏止槍枝暴力的特別部門，該部門長期以來因為針對有色族裔而備受批評。

不過，一些受害家屬如今想追查，解散特別單位是否與波特蘭驟增的槍擊案有關；儘管當局和專家把槍枝暴力事件遽增歸咎於新冠疫情、失業率上升、經濟困難和心理健康等因素。

去年波特蘭死於槍擊事件的人數為40人，比前一年謀殺案死亡的總人數還多；槍擊事件共900起，較前一年高出許多，今年情勢並未緩解，目前有超過150起槍擊案，45人受傷、12人死亡。

波特蘭警方前曾警告解散控管槍枝暴力單位可能帶來不良後果，並且舉其他同樣削減警察項目的城市為例，例如加州的斯托克頓市(Stockton)在2010年解散並停止金援專門控制槍枝暴力的警察單位，結果斯托克頓市在接下來兩年的凶殺案比率達歷史新高，隨後該城市恢復槍枝暴力控管單位，凶殺案也大幅降低。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)則表示削減槍枝暴力特別單位是全國趨勢，惠勒於去年6月宣布解散該單位，並且指派其中34位警員加入巡邏，另外將700萬元的警方資金轉向有色族裔社區。

這項變動主要由波特蘭市議會第一位非裔女議員哈黛斯第(Jo Ann Hardesty)主導，她引用2018年一份審計報告，報告顯示被槍枝暴力控管小組阻止的對象中，將近60%為非裔，然而波特蘭市的非裔人口僅不到6%。

根據波特蘭市統計，2020年的凶殺案受害者中，將近一半為有色族裔，其中許多來自歷史悠久的非裔社區，今年到目前為止，有17起凶殺案，2020年相同時期僅1起凶殺案，這樣的情況令人擔憂。

去年5月明市佛洛伊德冤死案引爆全美大城抗議警方執法濫權。奧勒岡州波特蘭市更是引發...
去年5月明市佛洛伊德冤死案引爆全美大城抗議警方執法濫權。奧勒岡州波特蘭市更是引發多日暴動抗議，並要求刪減警局預算。圖為波特蘭市警局長Lovell當時向外界解釋警方執勤方式。(美聯社) ortland-Gun Violence FILE - In this Aug. 30, 2020 file photo Portland Police Chief Chuck Lovell calls for an end to violence in the city during a news conference a day after a demonstrator was shot and killed in downtown Portland. Amid protests following the police killing of George Floyd last year Portland dissolved a special police unit designed to focus on gun violence. Critics say the squad unfairly targeted Black people, but gun violence and homicides have since spiked in Oregon's largest city, and some say disbanding the 35-officer unit was a mistake. (Sean Meagher/The Oregonian via AP, File)

波特 警察 非裔

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