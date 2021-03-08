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佛洛伊德案開審 明市政府建築設圍欄 店鋪架木板防搶

編譯盧炯燊╱綜合7日電
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員，明市已全面準備應對可能出現的騷亂，部分亨平郡政府建築物已用圍欄圍起，警力加強戒備來。(Getty Images)
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員，明市已全面準備應對可能出現的騷亂，部分亨平郡政府建築物已用圍欄圍起，警力加強戒備來。(Getty Images)

去年5月明尼阿波利斯市(Minneapolis)非裔佛洛伊德(George Floyd)之死，引發全國反對歧視非裔抗議浪潮，涉嫌以膝蓋壓住佛洛伊德頸部致死的前明尼蘇達州警察沙文(Derek Chauvin)8日展開法庭審理，明市已全面準備應對可能出現的騷亂，部分政府建築物已用圍欄圍起來。

沙文被控二級謀殺及過失殺人罪，另外三名前警員將於8月審理。

市府有關部門表示已為任何裁決作好準備，包括成立一個名為「行動安全網」(Operation Safety Net)的專責小組，協調審訊期間的安全措施。

這個小組由十多個執法部門組成，包括聯邦調查局(FBI)、明州警方巡邏隊，聖保羅警察局及明尼州國民兵等。

明市及所在的亨内平郡(Hennepin County)已計畫在審訊期間，至少動用100萬元來安裝圍欄及架設路障，五個警區也會花費51.5萬元來加強設施。

市警發言人艾爾徳(John Elder)指出，去年明市爆發前所未有的暴力及動亂程度，因此在執法時要為最壞的事情作好準備。

市內部分商業區氣氛外馳內張，表面安靜但其實緊張。一些店鋪東主在店前架設木板，防止暴徒趁機破壞及搶掠。

根據程序，案件正式開審時會先挑選陪審團。市長弗雷(Jacob Frey)形容為該市歷來最重要的審訊，但對於普羅市民來說，今次審訊已等得漫長，也各自有自己的看法。

有市民擔心，經過大半年來的平靜後，騷亂會因為審訊而再次出現。59歲的理髮師迪克森(Rayford Dixon)認為，一切都取決於判決，如果將沙文判刑十年以下，明市會出現騷亂，判處15年徒刑會讓公眾滿意一點。

市長弗雷在接受媒體訪問時表示，在過去十個月，明市表現出一種深深自豪感。市警發言人艾爾徳則指出，過去大半年，民眾以各種不同的方式撫平自己的創傷，又說市民意識到仁慈善良很重要。

市議員坎寧安(Phillipe Cunningham)認為，這次審訊不僅關乎維持治安和公共安全，也說明了國家(歧視非裔)的根本缺陷。

明尼阿波利斯市「佛洛伊德廣場」上的告示牌7日顯示「為佛洛伊德伸張正義審判倒數一天...
明尼阿波利斯市「佛洛伊德廣場」上的告示牌7日顯示「為佛洛伊德伸張正義審判倒數一天」。(Getty Images)
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員。明市「佛洛伊德廣場」已有人獻花致意。(美聯社...
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員。明市「佛洛伊德廣場」已有人獻花致意。(美聯社)
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員，「黑人命也是命」運動者6日在明市發動全國性示...
「佛洛伊德案」8日開展遴選陪審團員，「黑人命也是命」運動者6日在明市發動全國性示威。(Getty Images)

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