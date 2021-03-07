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抗疫好消息! AZ疫苗將申請FDA授權 默克新藥治新冠初步有效

編譯陳韻涵╱綜合6日電
據報導，阿斯利康研發的疫苗正向美國申請授權使用，將是在美國上市使用的第四款疫苗。圖為阿斯利康疫苗已在法國注射。(路透)
據報導，阿斯利康研發的疫苗正向美國申請授權使用，將是在美國上市使用的第四款疫苗。圖為阿斯利康疫苗已在法國注射。(路透)

美國對抗新冠肺炎疫情露出新曙光，第四款由英國牛津大學與阿斯特捷利康(AstraZeneca)研發的疫苗可望於未來幾周取得臨床試驗結果，並申請聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急使用授權(EUA)；另外，默克(Merck)藥廠與合夥人Ridgeback Biotherapeutics LP.共同研發的口服抗新冠藥物結果樂觀，雖然還需要深入研究，但若證實有效，不僅有助改善新冠治療方法，也將成為首款對抗新冠病毒的口服藥。

阿斯特捷利康副總裁道伯(Ruud Dobber)5日接受「哥倫比亞廣播新聞網」(CBSN)訪問時說，這款兩劑式的新疫苗未來幾周將取得臨床試驗結果並立刻申請EUA；若獲FDA核准，已準備好配送數以千萬劑疫苗到全美。

道伯說：「獲授權後首月，我們計畫配送約5000萬劑到全美；我們有信心，新疫苗可對抗英國變種毒株。」

英國當局已核准牛津-阿斯特捷利康疫苗，美國則有三種疫苗可用，分別是輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗，以及嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗。

Ridgeback於6日在線上舉行的「反轉錄病毒暨機會性感染會議」(Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections)中宣布，與默克共同研發一種類似「克流感」(Tamiflu)的抗新冠藥物，中期研究報告顯示，經過五天治療，此藥物可大幅降低受試者體內的病毒濃度。

這項藥物還需要更多研究，但若證明能有效治療出現症狀的新冠病患，不僅能擴大新冠療法，還將成為首款對抗新冠病毒的口服藥。

新冠肺炎疫情肆虐全球一年多，醫師只能給予病患有限的治療，且目前仍只有一款獲FDA授權的新冠藥物：吉利德科學(Gilead Sciences)藥廠製造的「瑞德西韋」(Remdesivir)，但這也只能減少病患住院的天數。

傳染病專家表示，Ridgeback與默克研發的口服抗病毒藥物「molnupiravir」可發揮類似抗流感病毒藥物「克流感」的功效，幫助生病但仍在家未就醫的病患。

「它令人著迷且有趣，但並非100%完備」；未參與研究的國家過敏和傳染病研究院(NIAID)愛滋病研究主任迪芬巴赫(Carl Dieffenbach)說：「我們必須確認使否具備臨床益處。」

在各大藥廠尋求研發新冠療法或藥物之際，NIAID院長、白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)說：「顯然，我們亟需研發直接對抗SARS-CoV-2的抗病毒療法。」

疫苗 流感 英國

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