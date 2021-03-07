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39%→22%！丕優民調：美國疫苗觀望人口銳減

編譯林梅婕、徐薏茹╱綜合報導
多項民調指出，逾半數的民眾對疫苗信心增高，觀望人數減少。圖為民眾在月初在洛杉磯CVS藥房接種疫苗。(美聯社)
多項民調指出，逾半數的民眾對疫苗信心增高，觀望人數減少。圖為民眾在月初在洛杉磯CVS藥房接種疫苗。(美聯社)

在全國疫苗劑量逐漸增加之際，最新民調顯示，一般民眾對疫苗的疑慮逐漸減低、信心提升；丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，69%的民眾表示願意接種、或已接種疫苗，相較於去年11月的60%，顯然民眾對疫苗的信任度持續上升。

而凱瑟家庭基金會(The Kaiser Family Foundation)的調查則發現55%的成年人表示希望能盡快接種疫苗或已經接種第一劑疫苗，相較於去年12月的34%與今年1月的47%有顯著成長。

丕優研究中心5日釋出的最新民調，民眾對疫苗畏懼質疑的心情似乎逐漸舒緩，除了疫苗接種率持續上升，尚未接種、但願意接受疫苗的民眾比率與幾個月前相比，更是明顯成長。

美國民眾對疫苗信心增高，持觀望態度的人數減少。85歲西藏精神領袖達賴喇嘛6日也在...
美國民眾對疫苗信心增高，持觀望態度的人數減少。85歲西藏精神領袖達賴喇嘛6日也在印度達蘭薩拉的醫院接種了疫苗。(美聯社)

不過這項議題長期以來在兩黨支持者的態度相當兩極，據調查，民主黨人中高達83%表示正在規畫、或是已接種至少一劑疫苗，對比共和黨人意願僅56%，落差幅度達27%。

除了兩黨之間的分歧，整體的調查結果可說是相當樂觀，民眾也比以前更願意接種疫苗；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，截至4日已有5400萬人、或者全國人口的16%，已接種至少一劑的疫苗。

該調查也針對族裔之間的差別做更深入的研究；非裔人口中約47%正計畫接種疫苗，而有15%已經接種；同樣在去年11月的調查，非裔人口表示願意接種疫苗的比率為42%，算是大幅成長。

不過，凱瑟家庭基金會的調查中，選擇「只有被規定時才打」和「絕對不打」選項的比率仍有20%左右，但選擇「等待並看看其效果如何」選項的比率在過去兩個月從39%降到22%。

Axios-Ipsos所作的民調也有類似的結果，去年9月僅13%的成年人表示願意盡快施打疫苗，現在則有57%表示已經接種疫苗或會盡快接種。

科學家認為約70%到90%的人口接種疫苗才會達到群體免疫，而要達到這樣的目標，就得說服更多猶豫的族群接種疫苗，因此接下來幾個月的疫苗推行政策將成關鍵。

疫苗 民調 非裔

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