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救命優先！天主教醫院：願意施打嬌生疫苗

編譯郭宣含／綜合6日電
天主教附屬大型醫院體系表示願意施打嬌生疫苗。(美聯社)
天主教附屬大型醫院體系表示願意施打嬌生疫苗。(美聯社)

天主教附屬大型醫院體系表示，他們願意施打嬌生疫苗；主教和教友若無其他新冠疫苗可選擇時，可以接種嬌生疫苗。

嬌生新冠疫苗最近剛進入市場，但美國主教議會(U.S. Conference of Catholic Bishops)指出該疫苗有「道德顧慮」，因為嬌生研發疫苗時使用墮胎胎兒衍生的細胞株，相較之下，輝瑞和莫德納則拿這類細胞株測試疫苗，而非用於生產。

美國主教議會表示：「因此如果可以選擇疫苗，輝瑞和默德納疫苗應優先於嬌生疫苗。」不過該議會指出，接種疫苗具公眾利益。

嬌生發言人表示：「研發疫苗時，我們秉持最高的生物倫理標準與準則。」嬌生使用自家工程的細胞株系來製作數百萬劑疫苗。

美國約每十間醫院就有一間隸屬於天主教會，天主教設下其認為不符合道德的醫療照護與業界指南。

Ascension、CommonSpirit Health和Trinity Health是全美前幾大天主教醫院體系，他們表示還是會配送嬌生疫苗。

位於密西根州的Livonia醫療機構在全美22州經營92間醫院，其發言人瑞秋．奈爾森(Rachel Nelson)表示：「Trinity Health認為不該延誤施打救命疫苗，我們會繼續盡力支持社區接種疫苗。」

位於密蘇里州聖路易(St. Louis)的Ascension與位於伊利諾州芝加哥的CommonSpirit指出，他們的政策與美國商業組織天主教健康協會(Catholic Health Association)一致；Ascension在全美19州和哥倫比亞特區經營150間醫院，CommonSpirit則在21州經營140間醫院。

天主教健康協會執行長瑪莉．哈達德(Mary Haddad)表示，協會倫理學家發現，嬌生疫苗「在道德上可被接受」，因此鼓勵民眾接種疫苗。

全面接種疫苗以公眾健康為優先考量，這也是經濟復甦的關鍵因素；隨著新冠變種病毒傳播，當局日益迫切推動疫苗接種，否則病毒恐有更多機會突變，可能更能夠閃避疫苗。

疫苗 嬌生 美國

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