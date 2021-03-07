我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

嬌生疫苗催生「移動式打法」 紐約市及各州擬推「行動診療車」

編譯潘勛／綜合6日電
科羅拉州丹佛市的護士6日正在協助施打嬌生疫苗。(美聯社)
科羅拉州丹佛市的護士6日正在協助施打嬌生疫苗。(美聯社)

最新獲准緊急使用的嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗可在半夜、門口及辦公室施打，讓各州及地方公衛官員憑添很多接種選項；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，打算把紐約市取得的嬌生疫苗撥派到行動診療車，替居家長者接種，另五個州也提出類似計畫，實驗多管齊下替民眾施打新冠疫苗。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，嬌生藥廠開始把其新冠疫苗發送到全國，幾天內各州、地方公衛官員已宣布，想嘗試各種方式，為民眾接種疫苗；更早出現的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)兩款疫苗，都得超低溫貯存並分兩次施打，間隔期在三到四周，不像嬌生疫苗那麼方便。

只打一劑的嬌生疫苗受到歡迎，擴大接種的人數。(美聯社)
只打一劑的嬌生疫苗受到歡迎，擴大接種的人數。(美聯社)

賓州已決定，把嬌生疫苗撥出來，供教職人員使用，以便各級學校能快速、全面開放；芝加哥市則決定，在歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)開設接種站，由班機機師到排班計程車司機，專門替機場及航空公司等運輸從業人員服務，目標在每周接種5000人。

很多城市及郡級政府表示，打算擴大行動式疫苗接種計畫，替鄉村社區服務；在紐約市及紐約州雪城(Syracuse)，現已可按排在深夜施打疫苗。

嬌生新冠疫苗可貯藏在尋常冰箱，只需接種一次；康乃狄克州中部「布里斯托醫療系統」(Bristol Health)急救貯備部主管培奎羅(Albert Peguero)表示，一劑式的疫苗，可以不必再提醒民眾前來接種加強劑，讓大型疫苗接種計畫，免除後勤上一大頭疼問題，他希望收到分撥來的嬌生疫苗後，也能首度推出行動診療車。

馬里蘭州安妮皇后郡(Queen Anne's County)發言人貝絲‧馬拉斯基(Beth Malasky)表示，郡方打算把已取得的嬌生疫苗全用在行動診療車；郡方認為想替居家行動不便的民眾接種疫苗，單劑式的效率更高。

紐約州長郭謨4日宣布，州方打算在曼哈頓區的賈維茨中心(Jacob Javits Convention Center)展開夤夜施打計畫，供民眾自晚間9點到早晨6點去接種；紐約市長白思豪也表示，市府將動用嬌生疫苗，沿門挨戶，為無法離家的長者注射。

疫苗 紐約市 嬌生

上一則

救命優先！天主教醫院：願意施打嬌生疫苗

下一則

39%→22%！丕優民調：美國疫苗觀望人口銳減

延伸閱讀

撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾

撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾
嬌生疫苗運送方便 多地推出半夜、上門施打

嬌生疫苗運送方便 多地推出半夜、上門施打
葛謨深陷醜聞 白思豪對競選州長「信心大增」

葛謨深陷醜聞 白思豪對競選州長「信心大增」
紐約市高中返校時間 下周公布

紐約市高中返校時間 下周公布

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步