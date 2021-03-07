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CDC研究：口罩令減緩病歿數 開放堂食讓確診增加

編譯陳韻涵郭宣含／綜合報導
英國變種病毒案例在美國迅速增加，引起擔憂。圖為在丹麥的病理學家正加緊研究瞭解英國變種B.1.1.7。(路透)
英國變種病毒案例在美國迅速增加，引起擔憂。圖為在丹麥的病理學家正加緊研究瞭解英國變種B.1.1.7。(路透)

美國當前新冠肺炎病例維持在去年10月以來的低谷之際，傳播力更高、率先在英國發現的「B.1.1.7」英國變種病毒卻讓美國疫情再度升溫，占上周新增病例的逾20%；而聯邦疾病防治中心(CDC)研究人員5日公布一份新報告說明戴口罩的重要性，其中去年3月至12月疫情數據顯示，口罩令與多郡新冠肺炎確診與病歿人數減緩有關。

數據分析公司Helix指出，美國尚無足夠的基因定序，無從得知B.1.1.7等變種病毒的擴散範圍，但相關數據已顯示疫情可能因此升溫。

令人慶幸的是，專家發現在B.1.1.7普遍的州，部分確診率仍低，但變種病毒擴散及疫苗控制的成效仍待觀察。

B.1.1.7只是變種毒株的其中一種，但就目前情況看來，B.1.1.7最可能在美流行，而且此毒株的新增病例每十天增一倍，延續2月初以來的模式。

另方面，根據CDC最新研究多郡開放餐廳恢復營運的結果，發現解禁六周後可見單日新增染疫人數攀升，兩個月後則會出現病歿增加趨勢。

此研究公布的時機，恰逢多州與府官員正因為疫情逐漸回穩而面臨學校復學、企業復工的壓力，但拜登總統持續呼籲，現在還不是國人鬆懈的時刻，尤其是口罩令。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)5日說：「戴口罩時，新冠確診和病歿人數就下降；餐廳開放內用，確診和病歿人數就會增加。」

CDC研究人員根據各州公布的郡疫情數據，以及確診和病歿的單日成長百分比，分析口罩令、餐廳室內外用餐，與去年3月1日至年底期間確診與病歿人數的關係。

結論顯示，實施口罩令與確診和病歿的下降率有顯著關係；無論室內或戶外，餐廳放寬防疫也與其後41至80天的確診和病歿成長率相關。

該研究作者指出：「州口罩令與餐廳用餐限制，有助控制新冠肺炎的擴散風險，降低社區感染。」

CDC公布這份研究後，呼籲繼續維持可在餐廳用餐的店家遵守CDC餐廳防疫指南。

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